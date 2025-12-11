Звезда «Служебного романа» одобрила отказ кинотеатров от «Аватара 3» в Новый год
Отказ кинотеатров от демонстрации в новогодние праздники иностранных фильмов является правильным решением. Об этом «Газете.Ru» заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Информацией о том, что российские кинотеатры перенесли премьеру ленты «Аватар 3» на 15 января, чтобы в новогодние каникулы показывать только отечественные фильмы, ранее поделилось издание Cinemaplex.
Звезда «Служебного романа» и «Гаража» отметила, что хорошо относится к иностранному кинематографу, однако детей и молодёжь нужно приучать и к отечественному искусству.
«Могу сказать только, что, если будут показывать хорошие отечественные фильмы, – это замечательно», - сказала актриса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время стране нужны фильмы о любви к Родине, как, например, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
