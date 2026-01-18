«Сентиментальная ценность» и Триер: В Европейской киноакадемии назвали лауреатов премии

НАГРАДЫ

17 января комедийная драма норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии. Всего картина забрала шесть призов, в том числе за «Лучшего режиссера», «Лучший сценарий» (Йоаким Триер) и «Лучшую музыку» (Ханя Рани). Актеры Стеллан Скарсгард и Ренате Реинсве, исполнившие главные роли в этом фильме, тоже получили награду за актерскую работу.

Лента «Сентиментальная ценность» уже была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля в 2025 году, жюри которого возглавляла президент Европейской киноакадемии Жюльет Бинош. Над этой картиной работали сразу в пяти странах: в Норвегии, Франции, Дании, Швеции и Германии.