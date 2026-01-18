«Сентиментальная ценность» и Триер: В Европейской киноакадемии назвали лауреатов премии

Фильм режиссера Йоакима Триера получил сразу шесть наград. 

Накануне в Берлине прошла 38-я церемония вручения награды Европейской киноакадемии (European Film Awards). Главный приз за «Лучший фильм» получила картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». При этом сам создатель ленты был удостоен звания «Лучшего режиссера». Однако в этот раз церемония награждения Европейской киноакадемии прошла с нарушениями.

НАГРАДЫ

17 января комедийная драма норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии. Всего картина забрала шесть призов, в том числе за «Лучшего режиссера», «Лучший сценарий» (Йоаким Триер) и «Лучшую музыку» (Ханя Рани). Актеры Стеллан Скарсгард и Ренате Реинсве, исполнившие главные роли в этом фильме, тоже получили награду за актерскую работу.

Лента «Сентиментальная ценность» уже была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля в 2025 году, жюри которого возглавляла президент Европейской киноакадемии Жюльет Бинош. Над этой картиной работали сразу в пяти странах: в Норвегии, Франции, Дании, Швеции и Германии.

Драма Триера рассказывает о сложных отношениях некогда знаменитого кинорежиссера Густава Борга со своими дочерями, с которыми он не виделся несколько лет. По сюжету после смерти бывшей жены он возвращается на родину в Осло и предлагает старшей дочери, театральной актрисе, роль в своем новом фильме, однако та отказывается.

Роли в картине исполнили Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Андерс Даниельсен Ли, Эль Фаннинг, Кори Майкл Смит, Еспер Кристенсен, Лена Эндре.

Между тем, лауреатом премии Европейской киноакадемии в номинации «Лучший оператор» стал Мауро Эрсе из «Сирата», «Лучший художник-постановщик» — Лаиа Атека («Сират»), «Лучший мультфильм» — «Арко».

Кроме того, на 38-й церемонии премию за вклад в кинематограф получила норвежская актриса и муза Ингмара БергманаЛив Ульман, а итальянский режиссер Аличе Рорвахер был удостоен награды за достижения в мировом кинематографе.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

Однако в этот раз организаторы церемонии нарушили многолетний порядок ее проведения. Так, награждение прошло не в декабре 2025 года, как изначально было положено, а в начале 2026-го.

Многие годы существовало правило, согласно которому каждый нечетный год вручение и сопутствующие ему мероприятия в течение трех дней проходят в Берлине, где располагается штаб Европейской киноакадемии, а по четным годам церемонию проводят в других европейских городах.

При этом нынешняя церемония состоялась в берлинском Haus der Kulturen der Welt, где звездную дорожку расстилают внутри, а не под открытым небом. Участие в торжественном вечере приняла тысяча лучших кинематографистов из европейских стран и не только. Известно, что в создании представленных фильмов поучаствовали 29 государств.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине. Ее задачей стало продвижение европейского кинематографа в мире. Академия ежегодно вручает премию (премия Европейской киноакадемии). Изначально награду противопоставляли американскому «Оскару» как главную кинематографическую награду единой Европы.

