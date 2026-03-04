Россиян предупредили о наказании за созданные с помощью ИИ фото знаменитостей

По его словам, уголовная ответственность может наступить в случае несанкционированного распространения таких изображений «с умыслом, связанным с причинением вреда известному лицу», когда такой контент «прямо или косвенно порочит честь и достоинство».



Эксперт отметил, что привлечь за такие фото можно, например, по статьям Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Клевета» и «Возбуждение ненависти».

Мусаелян добавил, что публикация гражданином своих изображений в открытом доступе, в том числе в соцсетях, не является согласием на их обработку.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский заявил «Радиоточке НСН», что использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом.

