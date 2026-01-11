Не оправдали ожиданий? В новогодние праздники кинотеатры собрали 9 млрд рублей

При этом зрители жалуются на «конские» цены за билеты на праздничные кинопремьеры. Так, издание «MSK1.RU» передавало, что стоимость билетов на вечерние сеансы на «Чебурашку-2», «Буратино» и «Простоквашино» в Москве начинается от 1 тысячи 210 рублей. Более того, сообщалось, что некоторые кинотеатры предлагают билеты и по 8 тысяч рублей.

Между тем, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН говорил, что в новогодние праздники в январе 2026 года кинотеатры смогут установить рекорд и собрать около 11 млрд рублей.

«Рекорд в деньгах 100% будет. В этот раз, наверное, будет в районе 11 млрд рублей. Думаю, зрителей в кинотеатрах будет больше, чем в 2024-2025 годах. Уровня 2019 года пока достигнуть сложно, но в деньгах 100% будет рекорд», - предположил он ранее.