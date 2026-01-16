Ранее «Яндекс» подсчитал, что почти 70% артистов используют нейросети в своей работе. Среди преимуществ искусственного интеллекта артисты выделяют оптимизацию рутинных процессов (73%), что позволяет музыкантам сосредоточиться на своем творчестве, экономию бюджета (64%) и новые возможности для начинающих креаторов (59%), которым раньше требовалось больше ресурсов, чтобы начать карьеру в музыкальной индустрии. В числе негативных факторов респонденты чаще всего называют ошибки при генерации контента (43%), слишком шаблонные ответы (41%) и некорректные результаты (33%). Также некоторые музыканты отмечают, что освоение ИИ требует много времени и ресурсов.

ПРОИГРАЛИ ИЛИ СМИРИЛИСЬ?

Мировые лейблы уже вовсю борются за настоящее искусство, но, похоже, проигрывают технологиям. Universal Music, Sony Music и Warner Records еще летом 2024 года направили многомиллионный иск против Suno и Udio за использование музыкальных произведений без разрешения артистов.

Компании Suno и Udio создали искусственные интеллектуальные модели, позволяющие генерировать музыкальные композиции на основе текстовых запросов. Технология Suno стала доступна пользователям ИИ‑помощника Microsoft Copilot — компания заключила соответствующее соглашение с Microsoft. Издание отмечает, что Udio тоже сумела достичь коммерческих успехов.



Однако крупные звукозаписывающие компании выступили с обвинениями в адрес обеих фирм, заявив о нарушении авторских прав. Лейблы требуют компенсации — до 150 тысяч долларов за каждую использованную композицию. По данным правообладателей, Suno скопировала 662 песни, а Udio — 1670 музыкальных произведений.