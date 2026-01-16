Нейросеть вместо композитора: Как ИИ-треки пробрались в мировые чарты
Треки, созданные нейросетями, все больше проникают в нашу жизнь, покоряя вершины музыкальных чартов. Как распознать ИИ-трек и что с этим делать — в материале НСН.
В последние годы музыкальная индустрия переживает настоящую технологическую революцию: все чаще в музыкальный чартах появляются треки, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети не просто помогают в аранжировке — они генерируют мелодии, тексты и даже имитируют голоса известных исполнителей.
К концу 2025 года на стримингах оказалось более четверти миллиарда треков, 120,5 миллиона из них прослушали менее 10 раз, сообщила компания в сфере данных и аналитики развлекательной индустрии Luminate. При этом большую часть музыки никто не слушал: из всех каталогов площадок 73% исполнителей получили менее 100 стримов за 2025 год, у 88% – менее 1000 прослушиваний.
В ноябре минувшего года французский международный стриминговый сервис для прослушивания музыки и подкастов Deezer сообщил, что каждый день получает 50 тысяч генеративных треков — это 34% от ежедневных загрузок.
Ранее «Яндекс» подсчитал, что почти 70% артистов используют нейросети в своей работе. Среди преимуществ искусственного интеллекта артисты выделяют оптимизацию рутинных процессов (73%), что позволяет музыкантам сосредоточиться на своем творчестве, экономию бюджета (64%) и новые возможности для начинающих креаторов (59%), которым раньше требовалось больше ресурсов, чтобы начать карьеру в музыкальной индустрии. В числе негативных факторов респонденты чаще всего называют ошибки при генерации контента (43%), слишком шаблонные ответы (41%) и некорректные результаты (33%). Также некоторые музыканты отмечают, что освоение ИИ требует много времени и ресурсов.
ПРОИГРАЛИ ИЛИ СМИРИЛИСЬ?
Мировые лейблы уже вовсю борются за настоящее искусство, но, похоже, проигрывают технологиям. Universal Music, Sony Music и Warner Records еще летом 2024 года направили многомиллионный иск против Suno и Udio за использование музыкальных произведений без разрешения артистов.
Компании Suno и Udio создали искусственные интеллектуальные модели, позволяющие генерировать музыкальные композиции на основе текстовых запросов. Технология Suno стала доступна пользователям ИИ‑помощника Microsoft Copilot — компания заключила соответствующее соглашение с Microsoft. Издание отмечает, что Udio тоже сумела достичь коммерческих успехов.
Однако крупные звукозаписывающие компании выступили с обвинениями в адрес обеих фирм, заявив о нарушении авторских прав. Лейблы требуют компенсации — до 150 тысяч долларов за каждую использованную композицию. По данным правообладателей, Suno скопировала 662 песни, а Udio — 1670 музыкальных произведений.
Правда, уже в ноябре 2025 года Warner примирилась с Suno и вышла из спора, заключив с сервисом соглашение на использование музыки из каталога за подписку. Тогда же Suno сообщила о привлечении инвестиций в 250 миллионов долларов при оценке компании в почти 2,5 миллиарда долларов.
Как сообщает издание Music Business Worldwide, компании достигли «знаковой» договоренности. Представитель Warner Music Group охарактеризовал соглашение как «победу творческого сообщества, которая принесет пользу всем участникам».
Так, в рамках сделки артисты Warner Music получат возможность лицензировать свои персональные данные (имя, голос, внешность) и музыкальные произведения для использования в платформе Suno при создании новых треков. Это откроет для исполнителей дополнительные каналы монетизации творчества.
При этом сервис вводит определенные ограничения на использование сгенерированных композиций: в рамках бесплатного тарифного плана скачивание созданных треков будет недоступно, а платные подписчики получат ежемесячный лимит на скачивание, который можно расширить за дополнительную плату.
Ещё одним важным элементом соглашения стала покупка компанией Suno у Warner Music Group сервиса Songkick — платформы для поиска концертов и приобретения билетов. В заявлении Suno подчеркивается, что эта сделка позволит укрепить взаимодействие между музыкантами и их аудиторией. Финансовые детали сделки остаются конфиденциальными.
Сами стриминговые сервисы стараются чистить контент от спама: в прошлом году Spotify удалил более 75 миллионов треков. Несмотря на очистку контента, общее количество музыки на стримингах продолжило расти: по данным Luminate, в 2025 году было отгружено 37,9 миллиона треков — это на 19% больше, чем годом ранее.
Стриминговая платформа Bandcamp, в свою очередь, опубликовала политику контроля генеративной музыки. Компания заявила, что стремится защищать и поддерживать сообщество музыкантов и их слушателей.
«Сегодня мы укрепляем нашу миссию, формулируя политику в отношении генеративного ИИ, чтобы музыканты могли продолжать создавать музыку, а поклонники были уверены, что музыка, которую они находят на Bandcamp, создана людьми», — говорится в сообщении компании.
Два ключевых тезиса:
— запрещены аудиозаписи, полностью или в значительной степени созданные при помощи ИИ;
— нельзя использовать инструменты ИИ, которые имитируют стиль или других исполнителей в соответствии с действующими правилами запрещающими выдачу себя за других и нарушение прав интеллектуальной собственности.
Теперь любой пользователь может написать в службу поддержки для проверки музыкального материала, если столкнётся с ИИ-контентом.
Bandcamp отметил, что оставляет за собой право удалить любую музыку, если есть подозрение на то, что она создана при помощи ИИ.
«Мы ставим на первое место креативность человека и обязательно сообщим о любых изменениях в нашей политике по мере развития быстро меняющегося пространства искусственного интеллекта. Спасибо», — подчеркнули в Bandcamp.
Ранее директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким говорила в пресс-центре НСН, что российская музыкальная индустрия работает над созданием единого подхода к музыке, полностью сгенерированной искусственным интеллектом.
«Мы берем лучшее из того, что предлагается. Важно просто думать о том, как минимизировать риски. Российская музыкальная индустрия пытается выработать единый подход к музыке, созданной ИИ. Например, «Национальная федерация музыкальной индустрии» сформулировала ряд предложений по урегулированию сферы и минимизации рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. В частности, предлагается ввести маркировку контента, созданного ИИ без творческого вклада человека. Также предлагается законодательно закрепить основополагающий принцип человеческого творчества в создании музыкальных произведений, запрет на дипфейки и синтезированные голоса без разрешения правообладателей, внедрение обязательных выплат за обучение технологии ИИ на охраняемом авторскими правами контенте и так далее», — сказала собеседница НСН.
РОССИЙСКИЕ ИИ-ТРЕКИ
«Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich
Саша Комович — российская AI-художница, нейрофотограф и режиссер. Она решила создать новогодний клип, используя генеративные нейросети: музыку, вокал и визуал полностью сгенерировали алгоритмы. Идея заключалась в соединении узнаваемой русской зимней атмосферы с современными технологиями и эстетикой. Комович также известна как новатор в области использования нейросетей для создания музыки и визуалов, сотрудничала с Дима Биланом над треком «Границы», соединяя виртуальный образ с живым вокалом.
ИИ‑кавер на песню из мультфильма «Ну, погоди!» превратил детскую композицию в инди‑фолк‑версию и стал вирусным в декабре 2025 года. Композиция привлекла внимание к возможностям искусственного интеллекта в музыке и визуальном искусстве.
Примечательно, что изначально релиз был заблокирован из-за нарушения авторских прав: оригинальная песня была написана поэтом Юрием Энтиным, и для ее использования требовалось согласие правообладателя. Позже Комович урегулировала юридические вопросы, получила официальное разрешение и смогла разместить трек на платформах.
Согласно данным «Музыкального индекса BandLink», исполнительница за 28 дней собрала почти семь миллионов слушателей на «Яндекс Музыке», заняв 11 строчку музыкального чарта. Также две композиции ИИ-артистки можно встретить в специальном плейлисте под названием «Люди ИИскусства».
Основатель портала «TopHit» Игорь Краев рассказал НСН, чем обусловлен молниеносный взлет в российских соцсетях трека и клипа «Расскажи, Снегурочка» и вспомнил про «Блестящих».
«Начнем с того, что декабрь во всем мире — период премьер новогодних и рождественских песен и клипов, к ним особое внимание и медиа, и публики. Переработка популярного новогоднего хита — самый распространенный способ нового артиста заявить о себе. Прием, убивающий публику наповал, — трансформация детского, невинного образа Снегурочки в подчеркнуто сексуализированный, даже "порочный". Пионерами в этом смысле были участницы группы "Блестящие", покорившие публику сексуальным видео "Новогодней песни" в далеком 2004 году. Комович при создании своих ИИ-Снегурочек также вольно или невольно заступила на территорию "взрослого" контента — ее девушки выглядят совсем юными, но при этом весьма искушенными. Они не отрываясь смотрят в глаза, их позы и движения недвусмысленно сексуальны. В итоге, сгенерированные Снегурочки опередили "Блестящих" по степени воздействия на аудиторию. В десятках тысяч комментариев зрительницы со всей России восхищаются образами, называют их настоящими русскими красавицами, ролевыми моделями, на которых хочется смотреть снова и снова. Интересно, что мужская половина зрителей и слушателей представлена в комментариях слабо, а сами эти комментарии чаще скептические», — сказал собеседник НСН.
В социальных сетях набирают популярность видео, в которых меломаны рассказывают, что хиты российских музыкальных чартов нередко созданы с помощью нейросетей — и мы порой даже не догадываемся, что полюбившийся нам мотив на самом деле сгенерирован искусственным интеллектом.
«Ворона» (Кэнни и МС Дымка) (18+)
Хоть в открытых источниках и нет информации о том, что музыка или текст трека были созданы с помощью ИИ, соцсети заполонили теории заговора, связанные с происхождением вирусного хита. Эксперты отмечают явные признаки генерации: нестандартные текстовые обороты и стилистические несостыковки. Утверждения о «нейросетном» происхождении песни могут быть связаны с путаницей между созданием музыки и визуальным оформлением, за которое отвечали Midjourney и Runway Gen-2.
В песне присутствуют гротескные образы, ненормативная лексика и неожиданные сюжетные повороты. Некоторые слушатели могут предположить, что такой текст мог быть сгенерирован алгоритмом, который не учитывает традиционные литературные или музыкальные каноны.
Сейчас «Ворона» расположилась на четвертом месте чарта «Яндекс Музыки». Примечательно, что на стриминговом сервисе в качестве лейбла трека указан некий «Rangersoul Label». Перейдя на страницу лейбла на сервисе, можно встретить артистов довольно ИИшного вида. Интересно еще то, что на странице одного из крупнейших музыкальных лейблов России «Союз Мьюзик» опубликован пост, в котором команда лейбла радуется тому, что 11 треков «Союза» вошли в топ-100 чарта «VK Музыки». Среди них есть и «Ворона».
Также в этом списке можно заметить еще один трек, который подозревают в ИИшных корнях — «На мурмулях» исполнителя «Это Радио». Сейчас трек занимает 21 место в чарте «Яндекс Музыки». Согласно карточке артиста на сервисе, его слушают почти 1,8 миллиона пользователей. В чарте «VK Музыки» он занимает девятую строчку.
В тексте присутствуют необычные и сленговые выражения, например: «типурелло», «клёцать», «хоботиться», «хабаря», «манжета», «свинтили шарниры», «лишак», «клоповник», «по гриве бил», «почавкать», «левый пассажир», «гуси улетели», «колесница».
Также пользователи соцсетей разглядели нейросетевой след у композиции «Ярмарка судеб» (Alena). В некоторых источниках упоминается, что об исполнительнице нет достоверных данных. Это создает впечатление, что за именем скрывается не реальный человек, а алгоритм, сгенерировавший трек. Кроме того, в интернет-обзорах чартов иногда упоминают трек «Ярмарка судеб» в контексте песен, которые предположительно созданы нейросетями. Авторы таких обзоров часто опираются на особенности звучания, структуры или лирики, которые, по их мнению, характерны для ИИ-генерированного контента. Пока что мнение о нейросетевом происхождении трека «Ярмарка судеб» остается субъективным и не подтверждается достоверными фактами.
Важно отметить, что многие проекты, которые изначально позиционировались как созданные нейросетями, на самом деле были работой людей. Например, саундпродюсер АлСми (Александр Смирнов) в 2023 году выпустил новый альбом «Кругом голова», запутав поклонников Михаила Круга и «знатоков» нейросетей. Многие слушатели были уверены, что все композиции с альбома — результат труда нейросети, однако позже АлСми признался, что все составляющие треков (минусовки, вокал, обработка) он делал сам или с командой, а история с нейросетями была маркетинговым ходом.
