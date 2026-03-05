СМИ: Нетаньяху заподозрил США в ведении закулисных переговоров с Ираном

По его данным, израильская разведка получила на днях информацию о том, что между Ираном и Белым домом могут осуществляться контакты по вопросу прекращения огня. Нетаньяху обратился к администрации американского лидера Дональда Трампа за разъяснениями.

Отмечается, что обращение Нетаньяху говорит о том, что правительство Израиля обеспокоено возможным стремлением США к прекращению огня в Иране до того, как будут выполнены все задачи военной кампании.

Ранее стало известно, что Иран сообщил о готовности окончить конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

