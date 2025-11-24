Сборы «Иллюзии обмана 3» назвали первой ласточкой возвращения Голливуда в РФ
Зарубежные кинокомпании никогда не теряли интерес к российскому рынку, однако для их возвращения в кинотеатры страны необходимо политическое решение, сказал НСН Роман Исаев.
Высокий интерес к кинохождению на фоне успешных осенних релизов помог «Иллюзии обмана 3» заработать миллиард рублей в российском прокате. При этом такие впечатляющие результаты могут стать предвестником возвращения масштабного голливудского кино в кинотеатры России, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По данным ЕАИС Фонда кино, сборы нового голливудского блокбастера «Иллюзия обмана 3» в России превысили 1 миллиард рублей. Картина стала первым голливудским фильмом- «миллиардером» 2025 года в российском прокате. Исаев подчеркнул, что фильму помог узнаваемый бренд и отложенный интерес к зарубежному контенту.
«Студия Lionsgate является мини-мейджором. Старт "Иллюзии обмана 3" в России составил одну треть от старта в США, что является беспрецедентным уровнем. В былые времена такого на крупных, полумейджорских картинах не было. У франшизы в России есть устоявшийся, популярный в широчайшем спектре аудитории бренд. Многие до сих пор пересматривают первую "Иллюзию обмана". В данном случае сработал бренд и отложенный спрос – любовь к большим западным артистам. Помог и разогретый рынок. В конце сентября, октябре и начале ноября кинохождение держалось на высоком уровне после летнего провала. «Иллюзия обмана 3» зашла на хорошую лыжню», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, есть несколько факторов, которые помешали прочим зарубежным релизам года освоить кассу в миллиард рублей.
«"Балерина" могла заработать 600-700 миллионов рублей. Помешали отдельные факторы. Все-таки это не "Джон Уик", а спин-офф, в котором присутствие Киану Ривза минимально. Вероятно, некоторым зрителям проект не показался привлекательным. "Материалистка" - жанровое, арт-мейнтстримное кино. Оно вышло на уровень 400 миллионов рублей. Результат в рамках ожиданий. Такие проекты и не могут претендовать на кассу больше полумиллиарда. Как ни крути, аудитория ограничена. Дакота Джонсон, конечно, любима нашим зрителем, но все-таки не является звездой А-класса», - объяснил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров.
В 2024 году среди зарубежных картин наиболее успешно показали себя в российском прокате фильмы «Приключения Паддингтона 3» (655,2 миллиона рублей), «Граф Монте-Кристо» (631 миллион рублей) и «Субстанция» (554,8 миллионов рублей). Совокупные сборы зарубежных лидеров 2025 года - «Иллюзии обмана 3» (1 миллиард рублей), «Дракулы» (933,8 миллиона рублей) и «Балерины» (452,9 миллионов рублей) заметно превосходят результат предшественников. Как допустил Исаев, это можно стать первой ласточкой возвращения голливудского кино в Россию. Однако необходимо соответствующее политическое решение.
«Внимание к российскому рынку со стороны зарубежных компаний как было, так и есть. Российский рынок продолжает представлять интересный кусок пирога мирового бокс-офиса. Однако есть политическое решение. Есть требования, которые были высказаны в адрес голливудских мейджоров со стороны американских властей. Поэтому они ушли из России. Если вернутся в грядущие годы, это будет позитивным фактором для российского рынка и для монетизации проектов западных крупных компаний. Сегодня это невозможно. При этом цифры, которые наш рынок показывает по доступному официальному западному контенту, ложатся в копилку подогрева интереса к выпуску в России крупных зарубежных картин. На данном этапе политической повестки и глобального культурного, экономического и политического фона все это - определенные ласточки, которые через некоторое время могут принести в ключе благую весть о возвращении крупного зарубежного контента в российский прокат», - отметил он.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» не исключил, что крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы «Иллюзии обмана 3» назвали первой ласточкой возвращения Голливуда в РФ
- «По полстакана в день!»: Как семена черного тмина помогут похудеть
- Армия России освободила Затишье в Запорожской области
- Москва не получала от США информации об итогах переговоров в Женеве
- Шоу «Районы-кварталы» «НАШЕго Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2025»
- СМИ: Стубб и Мелони посетят Вашингтон
- «Сделал рекламу — расстрелять?»: Блогеры выступили против новых запретов Госдумы
- На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки
- Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
- Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru