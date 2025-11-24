В 2024 году среди зарубежных картин наиболее успешно показали себя в российском прокате фильмы «Приключения Паддингтона 3» (655,2 миллиона рублей), «Граф Монте-Кристо» (631 миллион рублей) и «Субстанция» (554,8 миллионов рублей). Совокупные сборы зарубежных лидеров 2025 года - «Иллюзии обмана 3» (1 миллиард рублей), «Дракулы» (933,8 миллиона рублей) и «Балерины» (452,9 миллионов рублей) заметно превосходят результат предшественников. Как допустил Исаев, это можно стать первой ласточкой возвращения голливудского кино в Россию. Однако необходимо соответствующее политическое решение.

«Внимание к российскому рынку со стороны зарубежных компаний как было, так и есть. Российский рынок продолжает представлять интересный кусок пирога мирового бокс-офиса. Однако есть политическое решение. Есть требования, которые были высказаны в адрес голливудских мейджоров со стороны американских властей. Поэтому они ушли из России. Если вернутся в грядущие годы, это будет позитивным фактором для российского рынка и для монетизации проектов западных крупных компаний. Сегодня это невозможно. При этом цифры, которые наш рынок показывает по доступному официальному западному контенту, ложатся в копилку подогрева интереса к выпуску в России крупных зарубежных картин. На данном этапе политической повестки и глобального культурного, экономического и политического фона все это - определенные ласточки, которые через некоторое время могут принести в ключе благую весть о возвращении крупного зарубежного контента в российский прокат», - отметил он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» не исключил, что крупнейшие голливудские киностудии могут вернуться в Россию не ранее 2026 года, однако они уже не будут занимать 70-процентную долю в отечественном прокате.

