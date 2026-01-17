Индустрия поспорила о «творческой импотенции» из-за ремейков советской классики

Актер Дмитрий Певцов назвал возвращение к советским произведениям в современном кинопрокате признаком «творческой импотенции».

В индустрии вновь разгорелся спор из-за претензий к большому количеству ремейков советских картин на экранах. Речь идет о новых прочтениях советских комедий, сказок, мультфильмов. И пока одни называют это «творческой импотенцией», и думают, что «советский ренессанс близится к концу», другие считают, что у аудитории всегда будет интерес к ремейкам, но для их популярности должно пройти хотя бы лет 20.

«ТВОРЧЕСКАЯ ИМПОТЕНЦИЯ»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов вновь назвал возвращение к советским произведениям в современном кинопрокате признаком «творческой импотенции». По его мнению, это циничная попытка заработать на проверенных франшизах.

Так актер высказался, комментируя новые экранизации советских фильмов и мультфильмов, передает ТАСС. При этом Певцов объяснил, что речь не идет о дефиците талантливых режиссеров и сценаристов.

«Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги. Цинично заработать на советских франшизах. При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», - сказал он изданию.

В Новогодние праздники в прокат вышли сразу два фильма-ремейка советской классики. Речь идет о «миллиардерах» «Буратино» и «Простоквашино». Кроме того, в преддверии зимних каникул на больших экранах появился фильм-пародия на советские картины «Невероятные приключения Шурика», который на Новый год также показали на телеканале ТНТ.

Канал не первый год делает подобные проекты. Так, ранее на ТНТ к Новому году уже выходили пародии на «Иронию судьбы», а также другую советскую классику — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».

Кроме того, в прошлом году, например, вышел сериал-ремейк «Москва слезам не верит. Все только начинается». До этого также выходили киноремейки на советские мультфильмы: «Летучий корабль», «Бременские музыканты» и так далее. К тому же зрителей уже «закормили» фильмами, снятыми по мотивам сказок: два «Чебурашки», «Финист. Первый богатырь», «Огниво», «Царевна-лягушка», «По щучьему велению» и другие.

СПОРЫ О РЕМЕЙКАХ

Однако режиссер, актер, сценарист и кинопродюсер Максим Воронков, поспорил с Дмитрием Певцовым. Так, автор ремейка комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» считает, что ремейки известных фильмов будут всегда вызывать интерес у зрителей.

«Ремейки снимали, снимают и будут снимать. Самое главное, делать это с любовью и все получится. Ремейки не могут каким-либо образом поддержать интерес к оригиналу, поскольку всегда делаются спустя определенное время, они не выходят, условно говоря, на следующий год. Просто это новое прочтение. Например, мы попытались сделать точь-в-точь на "Кавказской пленнице", были первыми, хотя нас топили. Мы делали это как киноаттракцион. Я считаю, когда хорошая команда собирается с каким-то своим новым взглядом, есть смысл работать. Ремейки всегда будут вызывать интерес у зрителя», - заявил он в беседе с НСН.

По поводу «интереса ремейков» с Воронковым согласился и продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель.

«Происходит смена поколений. Предыдущее поколение, к которому я отношу и себя, что-то смотрело и что-то любило. Те, кто сегодня на 20-30 лет младше, смотреть то же самое с гигантской долей вероятности не будут. Очень небольшая доля кино становится классикой, которую пересматривают год за годом, и у нее высокие рейтинги. Когда ты сегодняшним способом рассказываешь классическую советскую, российскую историю или что-то из мировой классики, на мой взгляд, это очень благодарное занятие по отношению к сегодняшнему поколению. Чтобы ремейк был оправдан, мне кажется, должно пройти минимум 20 лет», - заметил он в интервью НСН.

В свою очередь режиссер Александр Войтинский в разговоре с НСН заметил, что в кино неоспоримо замечен тренд на «пересказ» советских произведений, но этот список, по его словам, близится к концу.

«Сегодня у нас в кино замечательный период советского ренессанса. Мы вспоминаем старые фильмы, на которых выросли, и пересказываем их своим детям. Мне это очень нравится! Так всегда и бывает. Это обычная практика последних двухсот тысяч лет. Но у меня есть ощущение, что список не так безграничен и неумолимо стремится к концу», - сказал он.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская в разговоре со спецкором НСН подчеркнула, что сегодня в российском кинематографе не хватает оригинальных сценариев, нужно придумывать новое, а не переосмыслять старое.

ФОТО: кадр из фильма
