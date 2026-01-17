Индустрия поспорила о «творческой импотенции» из-за ремейков советской классики

«Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги. Цинично заработать на советских франшизах. При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», - сказал он изданию.

В Новогодние праздники в прокат вышли сразу два фильма-ремейка советской классики. Речь идет о «миллиардерах» «Буратино» и «Простоквашино». Кроме того, в преддверии зимних каникул на больших экранах появился фильм-пародия на советские картины «Невероятные приключения Шурика», который на Новый год также показали на телеканале ТНТ.

Канал не первый год делает подобные проекты. Так, ранее на ТНТ к Новому году уже выходили пародии на «Иронию судьбы», а также другую советскую классику — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».