Россиянам расскзали о плюсах отпуска в марте

Он уточнил, что в первом месяце весны 21 рабочий день, тогда как в январе и феврале таких дней 15 и 19, соответственно. В результате сумма отпускных и зарплаты, которые получит работник, будет больше.

«Если актуальная зарплата... 93 тысячи рублей, а средний дневной заработок — 2,7 тысячи рублей... то сумма... будет 86,51 тысячи рублей», — отметил Балынин.

Эксперт указал, что при этих же условиях в январе работнику выплатили бы 68,8 тысячи рублей, а феврале - 81,85 тысячи рублей.



Также Балынин добавил, что наиболее выгодным в плане отпуска в 2026 году будет июль, в котором 23 рабочих дня.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что весной 2026 года можно сэкономить на отдыхе за рубежом за счёт раннего бронирования.

