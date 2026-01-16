По его словам, еще один нюанс неофициального проката в том, что в этом случае кинотеатры самостоятельно должны изучать качество копий, которые намерены представить зрителю.

«Учитывая, что «Аватар» идет в альтернативном прокате, у тех, кто работает с копиями, есть высокий риск на не самую качественную копию. Официальный прокат – серьезный подход: копия проверяется в Госфильмофонде, для получения прокатного удостоверения фильм поступает в Министерство культуры. В случае с неофициальным прокатом проверка и отсмотр ложатся на плечи кинотеатров. С официальными прокатом есть одна компания, все представители индустрии знают, к кому обратиться за копией. В случае с неофициальными показами можно столкнуться с мошенниками. К сожалению, поставщиков подобного контента достаточно большое количество. Отследить их достаточно сложно, потому что нет официальных представителей. Все это достаточно рискованное мероприятие. Поэтому мы призываем представителей индустрии быть бдительными, отслеживали качество контента, чтобы не сложилось неприятной ситуации», - уточнил он.

Первый «Аватар» появился в декабре 2009 года. Фильм рассказывает о бывшем морском пехотинце, который заменяет своего погибшего брата как оператор «аватара» — искусственно выращенного гибрида человека и инопланетного существа. Во франшизе он попадает на спутник Пандора вымышленной планеты, населенный синими существами.

По данным на 2024 год, кассовые сборы картины составили более $2,9 млрд (251 млрд рублей). «Аватар» стал первым фильмом в истории кинематографа, собравшим $2 млрд. В России проект возглавляла прокат целых семь недель подряд. Вторая лента «Аватар: Путь воды» вышла в мировой прокат в декабре 2022 года. Сборы картины в мире превысили $2,3 млрд, напоминает «Радиоточка НСН».

