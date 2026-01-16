Неофициальный аттракцион: Чего ждать новому «Аватару» в России
Несмотря на наличие пиратских копий фильма «Аватар: Пламя и пепел» в сети, многие российские зрители ждали возможности посмотреть его в кинотеатрах, рассказал НСН Рифат Фазлыев.
Российский зритель ждал выхода фильма «Аватар: Пламя и пепел» в кинотеатрах, поскольку это интересный зрелищный киноаттракцион. При этом проект будет представлен в стране в рамках предсеансового обслуживания, потому кинотеатрам стоит внимательно отнестись к качеству копий, которые они покажут аудитории, заявил в беседе с НСН главный редактор издания Сinemaplex Рифат Фазлыев.
В параллельный прокат в России вышел фильм «Аватар: Пламя и пепел». Третью часть можно посмотреть в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания. Мировая премьера картины состоялась 19 декабря 2025 года, сборы уже превысили отметку в $ 1,25 млрд. В России показ отложили, чтобы поддержать в прокате три сказочные новогодние премьеры - фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Фазлыев заметил, что российский зритель ждал новый проект Джеймса Кэмерона на большом экране.
«Было много обращений от зрителей еще в декабре, когда фильм стартовал в международном прокате. В связи с тем, что кинотеатры приняли решение о предоставлении российским релизам окна от альтернативного проката, в частности от «Аватара 3», старт в прокате был отложен до 15 января. Зрители продолжали ждать, несмотря на наличие в сети копий фильма, большинство хотели посмотреть картину на большом экране. Этот фильм - больше киноаттракцион, чем сюжетное драматическое кино. Достаточно распиаренный проект. Франшиза хорошо известна российскому зрителю. Первая часть официально выходила в прокат в 2009 году. Тогда фильм произвел невероятный бум, так как технология 3D не была настолько качественно представлена в кинотеатрах», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, «Аватар: Пламя и пепел» может собрать в России достойную кассу, но подсчитать ее при неофициальном прокате затруднительно.
«По большей части подсчеты результатов в прокате в этом случае - гадание на кофейной гуще. Параллельно с «Аватаром» в формате председансового обслуживания будут идти другие зарубежные новинки. Предположу, что будет достаточно хорошая касса. Это поможет кинотеатрам нивелировать просадку, которая произошла после новогодних праздников. Фильм «Аватар 3» не рекламировали в российских кинотеатрах и СМИ. Тем не менее зритель интересуется релизом, соответственно, придет. «Марти Великолепный», который вышел в России в официальный прокат, - слишком артовый проект, который, к сожалению, слабо известен российским зрителям, разве что кинокритикам. Не думаю, что у него будут фантастические результаты. Прямой конкуренции с «Аватаром» нет. Это проекты разной направленности. «Марти Великолепный» - биографическая драма, «Аватар 3» - фантастика для массового зрителя. Возможно, аудитория, которая придет на «Аватар», заинтересуется этой новинкой и захочет посмотреть, в какой роли предстанет главный герой «Дюны», что это за фильм такой», - сказал Фазлыев.
По его словам, еще один нюанс неофициального проката в том, что в этом случае кинотеатры самостоятельно должны изучать качество копий, которые намерены представить зрителю.
«Учитывая, что «Аватар» идет в альтернативном прокате, у тех, кто работает с копиями, есть высокий риск на не самую качественную копию. Официальный прокат – серьезный подход: копия проверяется в Госфильмофонде, для получения прокатного удостоверения фильм поступает в Министерство культуры. В случае с неофициальным прокатом проверка и отсмотр ложатся на плечи кинотеатров. С официальными прокатом есть одна компания, все представители индустрии знают, к кому обратиться за копией. В случае с неофициальными показами можно столкнуться с мошенниками. К сожалению, поставщиков подобного контента достаточно большое количество. Отследить их достаточно сложно, потому что нет официальных представителей. Все это достаточно рискованное мероприятие. Поэтому мы призываем представителей индустрии быть бдительными, отслеживали качество контента, чтобы не сложилось неприятной ситуации», - уточнил он.
Первый «Аватар» появился в декабре 2009 года. Фильм рассказывает о бывшем морском пехотинце, который заменяет своего погибшего брата как оператор «аватара» — искусственно выращенного гибрида человека и инопланетного существа. Во франшизе он попадает на спутник Пандора вымышленной планеты, населенный синими существами.
По данным на 2024 год, кассовые сборы картины составили более $2,9 млрд (251 млрд рублей). «Аватар» стал первым фильмом в истории кинематографа, собравшим $2 млрд. В России проект возглавляла прокат целых семь недель подряд. Вторая лента «Аватар: Путь воды» вышла в мировой прокат в декабре 2022 года. Сборы картины в мире превысили $2,3 млрд, напоминает «Радиоточка НСН».
