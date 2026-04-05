«Ангелы» и «Призрак»: Чего ждать от ММКФ-2026
Режиссер Алексей Герман-младший в эфире НСН рекомендовал обратить внимание на фильмы Александра Котта, Антона Бильжо и Романа Михайлова.
На следующей неделе в Москве стартует 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Он пройдет с 16 по 23 апреля. Фестиваль откроет военная драма режиссера Александра Котта «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским и Виктором Добронравовым.
В этом году в жюри основного конкурса ММКФ вошли российский режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский, российская актриса театра и кино Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, испанский режиссер Хавьер Ребольо. Председателем жюри стал режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ММКФ-2026?
В основной конкурсной программе 48-го ММКФ представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. В основной конкурс попало сразу два российских фильма — «Выготский» Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова. При этом программный директор фестиваля Иван Кудрявцев сообщил, что всего на мероприятие поступило более 1,5 тысячи заявок на участие.
В секцию ММКФ «Русские премьеры» вошли семь картин, в том числе «Красный призрак 1812» Андрея Богатырева, «Песни джиннов» Романа Михайлова и «Температура вселенной» Виктора Шамирова. Сам режиссер Андрей Богатырев в беседе с НСН признался, что удивился попаданию «Красного призрака 1812» в этот список.
«Попадание в программу меня отчасти удивило. Это приятно и расширяет зрительский интерес, привлекает аудиторию к фильму. Мы решили отойти от привычного амплуа Никиты Кологривого и поместить в новый образ фильма гримом и характером персонажа. Его можно узнать по привычной манере, но внешне сделали что-то новое. Еще одно изменение — в этой части нет песен наших старых рокеров. Но есть сюрприз — на фестивале будет режиссерская версия, а в кинопрокатной будет секрет, о котором я сейчас не должен говорить», - рассказал он.
При этом фильм-открытие «Ангелы Ладоги» расскажет подлинную историю о подвиге спортсменов в годы блокады Ленинграда. Действия картины разворачиваются в самом начале страшной зимы 1941-го. По сюжету бывшие соперники в спорте по регатам должны стать настоящей команду, чтобы поставлять в Ленинград питание по тонкому льду во время блокады. В российский прокат драма выйдет 23 апреля 2026 года.
Между тем, режиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН подчеркнул, что ММКФ ушел от показа чисто коммерческих фильмов в сторону авторского кино.
«ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении: и в сторону авторского кино, и в сторону арт-мейнстрима. ММКФ пытается показывать кино не в чистом виде коммерческое, а иногда авторское, иногда на стыке между коммерческим и авторским, при этом фестиваль не показывает алкоголические комедии, это нормально», - отметил он.
Режиссер раскрыл, на какие фильмы на фестивале следует обратить внимание.
«Я знаю Бильжо, он хороший режиссер и хороший человек. Я давно знаю Сашу Котта. Знаю, как и он, и продюсеры "Ангелов Ладоги" старались сделать хороший фильм, работали круглосуточно. Они очень горят этим проектом — и фильмом, и историей, поэтому "Ангелов Ладоги" обязательно стоит посмотреть, он выйдет как раз после фестиваля. При этом и Михайлова надо посмотреть обязательно, потому что это уже бренд, и Богатырева, мне это интересно», - сказал Герман-младший.
ПОБЕДА ИНДИИ И (НЕ)УСПЕХ В ПРОКАТЕ
В 2025 году победу на ММКФ одержал индийский фильм «Элизиум» режиссера Прадипа Курбы. Также наградой была отмечена картина от Казахстана «Эвакуация» Фархата Шарипова.
Алексей Герман-младший, ставший членом жюри основной программы фестиваля в прошлом году, объяснил почему индийский фильм стал лучшим на 47-м ММКФ. По словам режиссера, лента поразила киноязыком, операторской работой и чистотой.
«Впечатлило то, с какой эмпатией и нежностью сделана картина, как рассказана история, киноязык, детали, игра актеров, операторская работа. Также то, что в фильме нет никаких ненужных спекуляций. Это картина очень чистая, честная, не спекулятивно современная, очень человеческая, мудрая. Это комплекс того, что когда-то в кино встречалось гораздо чаще, чем сейчас. Плюс, видно, что это режиссер думающий, умный, профессиональный, решающий многие проблемы, которые встают перед режиссерами, блестящим путем», - рассказал в интервью НСН Герман-младший.
Главный приз конкурса «Русские премьеры» в прошлом году забрала картина Антона Маслова «Мужу привет». В прокате эта лента собрала всего 3 млн рублей.
При этом самым коммерчески успешным фильмов, показанным на ММКФ-2025, оказалась военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, лента Сергея Коротаева собрала в российском прокате более 644,3 млн рублей.
Однако Герман-младший в разговоре с НСН заметил, что ни один фестиваль не гарантирует успешный прокат картинам.
«У меня была картина на Каннском фестивале, во втором по значимости конкурсе, она чудовищно провалилась в прокате, потому что очень плохо отработал прокатчик. Это комплекс. Фестиваль — это большая медийная платформа, которая поддерживает фильм, какая-то часть пазла проката, а дальше должны работать ответственные. Требовать, чтобы фильм, который показали на ММКФ, сразу же собрал огромные деньги — так не работает в реальности», - объяснил режиссер.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что фильмы «под Болливуд» нужны для того, чтобы привлечь более возрастного зрителя в кинотеатры.
