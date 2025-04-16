РОССИЙСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ: ОТ МАРКА ДО НИКИТЫ

Фильмом открытия ММКФ станет военная картина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым. В основной конкурс вошли 12 фильмов, в том числе три российских: «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева, «Планета» Михаила Архипова и «Семейное счастье» Стаси Толстой, также известной как Стася Венкова.

Именно Венкова сняла фильм «Тайное влечение» с участием Найка Борзова. Накануне премьеры, в феврале 2024-го рок-музыкант рассказал НСН о фигуре режиссера.

«Это мой второй фильм. До этого был "Марш утренней зари" Романа Качанова, но там я сыграл эпизодическую роль, небольшую, со словами, но маленькую совсем. У Стаси уже более серьезный мой дебют. Я сыграл отца главной героини - девушки, которая актриса по сюжету, а потом она становится режиссером спектакля. У меня свой театр, в котором все и происходит. Режиссер Стася Венкова - ученица Сергея Соловьева. Попал я в этот фильм, потому что Сергей Соловьев сказал ей, что на роль отца должен быть непременно Найк Борзов. И я с удовольствием на это откликнулся и вписался в этот проект», - отметил Найк.

По словам программного директора ММКФ Ивана Кудрявцева, программа конкурса «Русские премьеры» в этом году оказалась очень звездной. В его рамках, в частности, покажут мелодраму Антона Маслова «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым, и драму Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром Петровым и Ингой Оболдиной.

При этом в рамках программы «Дикие ночи» покажут черно-белый эстетский триллер «Искупление» Константина Еронина, в котором сыграло звездное трио: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый. Кроме того на ММКФ за один день покажут дебютный сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» с участием Марка Эйдельштейна, звучащего сейчас из каждого утюга на фоне триумфа «Аноры».

Роман Михайлов считается одним из самых плодовитых российских режиссеров. За два года он снял семь фильмов, а недавно рассказал НСН о картине «Жар-птица» все с тем же Эйдельштейном.

«Марк очень талантливый человек, он очень гибкий актер, жаден до работы, очень мне помогал. Я рад тому, что этот прекрасный актер - мой друг. С Марком очень радостно работать во многом из-за его крайне глубокого погружения в структуру фильма, не только в свою роль», - отмечал режиссер.

Еще одним приветом рокерам на ММКФ станет мультфильм Леонида Шмелькова «Непокой» на музыку Сергея Курехина.