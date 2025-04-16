«Нечто, вампиры и Эйдельштейн»: Чем удивит и шокирует зрителей ММКФ
Зрители увидят в Москве новые фильмы с Машковым, Петровым, Кологривым и Эйдельштейном, их напугает «Нечто из унитаза» и развеселят вампиры-зомби, осел с коровой и македонский спаситель Галактики Иван Вардар.
47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), открывающийся 17 апреля, представит российским зрителям более 200 фильмов из 50 стран, включая недружественные.
На фестивале покажут новые фильмы с участием Владимира Машкова, Александра Петрова, Никиты Кологривого, Марка Эйдельштейна и Юлии Пересильд, при этом на ММКФ будут и отсылы к творчеству Найка Борзова и Сергея Курехина.
РОССИЙСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ: ОТ МАРКА ДО НИКИТЫ
Фильмом открытия ММКФ станет военная картина Сергея Коротаева «В списках не значился» с Владимиром Машковым. В основной конкурс вошли 12 фильмов, в том числе три российских: «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева, «Планета» Михаила Архипова и «Семейное счастье» Стаси Толстой, также известной как Стася Венкова.
Именно Венкова сняла фильм «Тайное влечение» с участием Найка Борзова. Накануне премьеры, в феврале 2024-го рок-музыкант рассказал НСН о фигуре режиссера.
«Это мой второй фильм. До этого был "Марш утренней зари" Романа Качанова, но там я сыграл эпизодическую роль, небольшую, со словами, но маленькую совсем. У Стаси уже более серьезный мой дебют. Я сыграл отца главной героини - девушки, которая актриса по сюжету, а потом она становится режиссером спектакля. У меня свой театр, в котором все и происходит. Режиссер Стася Венкова - ученица Сергея Соловьева. Попал я в этот фильм, потому что Сергей Соловьев сказал ей, что на роль отца должен быть непременно Найк Борзов. И я с удовольствием на это откликнулся и вписался в этот проект», - отметил Найк.
По словам программного директора ММКФ Ивана Кудрявцева, программа конкурса «Русские премьеры» в этом году оказалась очень звездной. В его рамках, в частности, покажут мелодраму Антона Маслова «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым, и драму Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром Петровым и Ингой Оболдиной.
При этом в рамках программы «Дикие ночи» покажут черно-белый эстетский триллер «Искупление» Константина Еронина, в котором сыграло звездное трио: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый. Кроме того на ММКФ за один день покажут дебютный сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» с участием Марка Эйдельштейна, звучащего сейчас из каждого утюга на фоне триумфа «Аноры».
Роман Михайлов считается одним из самых плодовитых российских режиссеров. За два года он снял семь фильмов, а недавно рассказал НСН о картине «Жар-птица» все с тем же Эйдельштейном.
«Марк очень талантливый человек, он очень гибкий актер, жаден до работы, очень мне помогал. Я рад тому, что этот прекрасный актер - мой друг. С Марком очень радостно работать во многом из-за его крайне глубокого погружения в структуру фильма, не только в свою роль», - отмечал режиссер.
Еще одним приветом рокерам на ММКФ станет мультфильм Леонида Шмелькова «Непокой» на музыку Сергея Курехина.
ЭКЗОТИКА ЗАПАДА: «ИВАН ВАРДАР» И «НЕЧТО ИЗ УНИТАЗА»
Председателем жюри основного конкурса стал испанский режиссер Луис Миньярро. В жюри также вошли американский актер Джон Робинсон, известный по фильму культового независимого режиссёра Гаса ван Сента «Слон», режиссер Алексей Герман-младший, актриса Марьяна Спивак, а также кинодеятели из Румынии и Египта.
В основной программе ММКФ представлены (помимо российских) фильмы из Италии, США, Южной Кореи, Аргентины, Испании, Турции, Бангладеш и Индии.
При этом кинофестиваль будет богат на необычные картины, названия которых уже с восторгом смакуют СМИ.
Здесь и канадский хоррор «Нечто из унитаза», и норвежская кровавая история о Золушке «Гадкая сестра», и канадский комедийный ужастик «Вампиры-зомби… из космоса!», который называют смесью «Южного парка» с Мелом Бруксом и Эдом Вудом. Зрители также увидят первый полнометражный мультфильм в истории Македонии «Иван Вардар спасает галактику».
Не отстают в креативе и российские режиссеры. Например, в конкурсе короткометражного кино покажут картину Никиты Лохматова «Кто пустил дикого осла на свободу?», а также фильм Николая Алексеева и Антона Симухина с более лаконичным названием «Про корову».
47-й ММКФ продлится до 24 апреля. Его закроет лирический аргентинский фильм Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть».
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