Губернатор: Число жертв атаки на Рязань выросло до пяти человек
Количество погибших после атаки беспилотников ВСУ на Рязань 15 мая выросло до пяти человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом пишет ТАСС.
Глава региона раскрыл, что еще одна пострадавшая скончалась через несколько дней после атаки. По словам Малкова, медицинские работники сделали все, что было в их силах, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, что 15 мая Рязанская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Тогда сообщалось о четырех погибших и 28 пострадавших.
Ранее глава областного Минздрава Александр Пшенников сообщал, что было госпитализировано семь пациентов, в том числе четверо детей, одного из них которых успешно прооперировали. Остальным же оказали помощь амбулаторно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
