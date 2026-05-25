Губернатор: Число жертв атаки на Рязань выросло до пяти человек

Количество погибших после атаки беспилотников ВСУ на Рязань 15 мая выросло до пяти человек, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом пишет ТАСС.

Глава региона раскрыл, что еще одна пострадавшая скончалась через несколько дней после атаки. По словам Малкова, медицинские работники сделали все, что было в их силах, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.