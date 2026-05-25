Единые учебники по информатике для старших классов появятся в 2027 году

В 2027 году в России появятся единые государственные учебники по информатике, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», – отметил Кравцов.