Единые учебники по информатике для старших классов появятся в 2027 году
В 2027 году в России появятся единые государственные учебники по информатике, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», – отметил Кравцов.
Уточняется, что затем начнется разработка учебников по этому предмету для учащихся 7–9-х классов.
Ранее стало известно, что российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, пишет RT.
Как рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, ИИ в школах в рамках программы вводится, скорее, для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.
