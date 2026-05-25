При этом экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН заметил, что только усиленные удары российской стороны могут убедить противника сдаться.

«МИД предупреждает посольства, которые находятся в центре Киева. Я считаю, что другие страны действительно надо предупредить, и больше никого ни о чем не предупреждать. Наносить удары туда, куда требует военная и политическая необходимость. Удары такой силы, чтобы ущерб был невосполнимый. Они должны быть значительно мощнее тех, что наносятся сейчас. Это может заставить врага признать поражение и сдаться, а нам обеспечить победу. Других способов нет. Нужно усилить свои удары. Тогда враг будет сдаваться и значительно уменьшит или же прекратит свои атаки. Также необходимо пересматривать всю систему ПВО, коль говорят, что теперь идет война дронов. Надо делать ее сплошной – от ведения разведки до поражения. А работа по выявлению тех, кто запускает беспилотники с территории России – дело спецслужб», - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины нанеслимассированный удар баллистическими ракетами «Орешник», передает «Радиоточка НСН».

