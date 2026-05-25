Депутат Журова рассчитывает, что Зеленский подумает о мире после ударов возмездия РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что хотела бы, чтобы удар возмездия России по Киеву за Старобельск заставил главу Украины Владимира Зеленского подумать о мирном соглашении. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, по словам Журовой, Зеленский должен будет комментировать не сам факт атаки, а вспомнить о причине.

«Реакция Зеленского должна быть именно на это…Хотелось бы, чтобы это привело к разумному пониманию, что нужно идти к мирному соглашению», - отметила она.

Напомним, что в результате атаки ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) погиб 21 человек, пострадали - 65.

В МИД РФ ранее также сообщили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, так что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

