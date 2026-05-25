Пропавшую в тайге семью Усольцевых будет искать нейросеть

К поискам семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в сентябре 2025 года, подключили нейросеть, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Об этом пишет РЕН ТВ.

По ее словам, над местностью под заданными координатами работает дрон, который выполняет съемку определенным образом, что помогает фиксировать каждый вызывающий вопросы объект.