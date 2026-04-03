«ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - и в сторону авторского кино, и в сторону арт-мейнстрима. ММКФ пытается показывать кино не в чистом виде коммерческое, а иногда авторское, иногда на стыке между коммерческим и авторским, при этом фестиваль не показывает алкоголические комедии, это нормально. Вместе с тем ни один фестиваль не гарантирует успешный прокат. У меня была картина на Каннском фестивале, во втором по значимости конкурсе, она чудовищно провалилась в прокате, потому что очень плохо отработал прокатчик. Это комплекс. Фестиваль – это большая медийная платформа, которая поддерживает фильм, какая-то часть пазла проката, а дальше должны работать ответственные. Требовать, чтобы фильм, который показали на ММКФ, сразу же собрал огромные деньги - так не работает в реальности», - разъяснил режиссер.

В секцию ММКФ «Русские премьеры» вошли семь картин, в том числе «Красный призрак 1812» Андрея Богатырева, «Песни джиннов» Романа Михайлова и «Температура вселенной» Виктора Шамирова. Герман посоветовал, на какие фильмы стоит обратить внимание.

«Я знаю Бильжо, он хороший режиссер и хороший человек. Я давно знаю Сашу Котта, мы знакомы лет 30, я очень уважаю его и знаю, как и он, и продюсеры "Ангелов Ладоги" старались сделать хороший фильм, работали круглосуточно. Они очень горят этим проектом – и фильмом, и историей, поэтому "Ангелов Ладоги" обязательно стоит посмотреть, он выйдет как раз после фестиваля. Режиссера Павла Иванова я просто не знаю. При этом и Михайлова надо посмотреть обязательно, потому что это уже бренд, и Богатырева, мне это интересно», - заключил собеседник НСН.

В 2025 году главный приз ММКФ взял индийский фильм «Элизиум», а победителем конкурса «Русские премьеры» - картина Антона Маслова «Мужу привет», заработавшая в прокате всего 3 млн рублей. Самым коммерчески успешным из фильмов, показанных на прошлогоднем фестивале, стал военный фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым, заработавший 644 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

