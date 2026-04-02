«Аватары» и «Тёщи»: Как спасти от вымирания российские кинотеатры
На фоне конкуренции за зрителя со стримингами кинотеатры уповают не только на новые технологии, но и на сильный репертуар, показала дискуссия форума «Российский кинобизнес 2026».
Новости о том, что за 11 месяцев 2025 года кинотеатры не досчитались 8% зрителей, закономерно заставили отрасль задуматься о технологическом обновлении. Однако, как показала одна из дискуссий Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026», далеко не все представители индустрии верят в путь дополнительного финансирования.
В ходе обсуждения под названием «Сделаем кинопоказ снова великим», на котором побывал и специальный корреспондент НСН, звучали разные предложения, включая, например, отказ от небольших проектов исключительно в пользу «Чебурашек». Другой тезис гласил, что стоимость билета в кинотеатр должна быть не меньше тысячи рублей, но при условии высокого качества услуги.
МЕРСЕДЕСЫ БЕЗ БЕНЗИНА
Как отметил, к примеру, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, проблема технической оснащенности решаема. Оборудование, к примеру, можно получать через дружественные страны. Однако не все так просто.
«Глобальная проблема в том, что у каждого из игроков индустрии разные цели, каждый гребет в разную сторону. Квотирование - явный пример того, куда гребет государство. Кинотеатры гребут в другую сторону, дистрибьюторы в третью. Так что основная проблема – фрагментарность индустрии», - допустил он.
По словам главы объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», российские кинотеатры в прошлом вложили многое в создание технологичных залов, «закупили мерседесы». Сегодня же не хватает контента, «бензина», чтобы удивить зрителя, индустрии сегодня нужна определенность. Однако в отсутствие релизов от крупных голливудских студий прогнозировать окупаемость любых вложений крайне непросто.
«Люди, которые выросли на онлайн-сервисах, в офлайн идут по сути за эмоциями. Нам технологически нужно вернуть, поэтому сейчас мы работаем над бензином. Будет бензин – мы однозначно будем покупать мерседесы, то есть строить технологичные залы, которые, подпитываясь контентом, будут возвращать молодежную аудиторию в кинотеатры», - сказал он.
При этом генеральный директор компании «Кинокомфорт» Сергей Пуськов напомнил, что 40-50 лет назад индустрия кинопоказа была самодостаточной как по контенту, так и по оборудованию. По его словам, переход от пленочного кинопоказа к цифровому сделал индустрию зависимым от импортных решений.
Тот факт, что в конце 2025 года кинотеатры подмечали снижение посещаемости, допустил Пусков, показывает - зритель готов платить больше, получая больше эмоций. Между тем в России качество кинопоказа сегодня целиком и полностью определяется зарубежными ассоциациями, что, по его словам, не совсем правильно.
«Сегодня в России нет ни одного стандарта кинопоказа, кинопроизводства, постпродакшна, хранения фильмов. Если в России будет свой стандарт отрасли кинопоказа сквозной, это, по моему мнению, может стать основой для переформатирования всего рынка кинопроизводства», - сказал Пуськов.
Для достижения этого года в ноябре прошлого года по инициативе Росстандарта создали технических комитет. В него вошли представители государства, коммерции, дистрибьюторы, научные институты по стандартизации, представители киностудий, вузы и не только.
Однако не все участники дискуссии согласились с тем, что появление общего стандарта стало бы драйвером, возрождающим кинематографию. Ведь некоторые собственники кинотеатров в небольших городах сегодня буквально выживают. Этим игрокам индустрии будет совсем непросто следовать за общепринятым стандартом. Пуськов на это заметил, что в текущей экономической ситуации рост цены билета ведет к оттоку аудитории из кинотеатров, которые не готовы предложить невероятные впечатления. Впечатления же, как ни крути, упираются в технологии.
Со своей стороны глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков подчеркнул, что замена оборудования действительно может привести к росту выручки. По его словам, такой результат – вопрос грамотной рекламы, поскольку зритель всегда заинтересован в том, чтобы посмотреть на новую технологичную картинку.
«В этом году мы поставили очень мощный лазерный проектор, прогревали в течение 1,5 месяцев и подняли цены на билеты с 1000 до 1500 рублей. Мы лазерный модуль окупили недели за три, это работает», - подчеркнул он.
Воронков добавил, что дистрибьюторы тоже будут заинтересованы в современных технологических залах, поскольку экраны премиум-формата позволят получить больше сборов.
КОСТЫЛИ ВМЕСТО РЕВОЛЮЦИИ
Если Воронков настаивал на том, что для повышения прибыли кинотеатрам важно технологическое обновление, то генеральный директор АО «Невафильм», директор Школы инженеров кино и телевидения Олег Березин, как информированный оптимист, допустил, что главная проблема в другом. По его мнению, на сегодняшний день система кинотеатрального просмотра «устала». Сегодня индустрия стремится придумать костыли в попытке удержать ситуацию. Однако революция происходит, когда что-то меняется концептуально.
«Домашний экран изменило не то, что мы поставили плазму, а то, что мы подключили ее к интернету. В 70-е годы, а у нас в середине 90-х произошла такая же инновация в кинотеатральном прокате. Появились мультиплексы. Кино стало в основном цветным, широкоформатным. Появились блокбастеры. Появился новый кинотеатральный опыт и зритель пошел в кино. Появились фильмы, на которые люди пошли, - вот что изменило рынок», - заявил он.
Затем, Березин, обращаясь к забитому залу, спросил, кто из собравшихся видит себя в кинотеатральном бизнесе через 5 лет. Вынужденно констатировал: «Не лес рук».
«Индустрия живет сегодняшним днем. В принципе, сегодня обсуждать какие-то инновации смешно. Пока страна живет на ворованном контенте, какие тут перспективы. Все же прекрасно понимают, что в какой-то момент ленточку перережут. Пара уголовных дел на эту тему и это в стране прекратится через неделю. И никаких инноваций», - заметил он.
С уходом официальных киностудий, российские кинотеатры, по сути, лишились всех блокбастеров. Официально в прокате чаще встречается зарубежное фестивальное кино, а все остальное идет лишь в рамках предсеансового обслуживания. В этих условиях, подчеркнул Березин, российским кинотеатрам не хватает качественного кино.
«У нас должна быть история неповторяемая дома. Без нового контента, специализированного под это шоу, это не полетит. Пока мы будем всю фигню пытаться показывать нашим зрителям, они не впечатляться и платить за это не будут», - жестко заявил он.
НИКАКИХ «ТЕЩ»
В качестве примеров технологичного контента для аудио-визуального шоу, вызывающего неподдельные эмоции, Березин вспомнил картину 2023 «Оппенгеймер», которую точно стоило посмотреть именно на большом экране. То есть современный контент может быть серьезным кино, а не просто развлечением.
«Можно отполировать кинотеатр до идеального. Потом приходит фильм российского производителя, и вы понимаете, что это такое мыло на экране, все деньги, вложенные в лазер, акустику – фигня. IMAX контролировал продакшн, кинозал, дистрибьюцию. Пока это не будет в одном кулачке, мы не полетим. Мы будем только зрителям объяснять: извините, это у нас копия плохая, так-то все хорошо», - сказал он.
На этом моменте в дискуссию вновь вмешался глава АВК Воронков, уточнив, что так называемый пиратский прокат спасал кинотеатры в 2022 году, однако в 2025 составлял уже не более 20% сборов. Он также призвал не ждать чуда, полагаясь на то, что кинопродюсеры начнут поставлять исключительный контент, подобный условному «Аватару».
«В 2022 году мы прогнозировали, что 30% кинотеатров закроется. Никто не закрылся, мы работаем на том контенте, который далеко не идеальный. Но мы на нем работаем и выживаем. Ушла пиратка, закрылось 20% кинотеатров. В оставшиеся кинотеатры стало ходить на 20% людей больше. Оставшиеся кинотеатры будут окупать новые технологии», - заявил он.
При этом участники обсуждения не исключили, что возможным решением репертуарного вопроса может стать более тщательная выборка релизов для премиальных залов. В частности, собравшиеся сошлись на том, что в мейнстримных кинотеатрах афиша должна быть маленькой, как в «Макдональдсе».
Модератор дискуссии, эксперт по кинопоказу, продюсер, технический директор МКиФ «Российский кинобизнес» Александр Рубин на это заметил: «Если раньше мы говорили про 10 релизов в неделю, из которых 2 - "Гарри Поттеры", то сейчас 20 релизов в неделю, и все - "Тёщи"».
Березин допустил, что кинотеатры сегодня утрачивают ценность в глазах дистрибьюторов и это важно исправить.
«Кинотеатральный показ - самый дорогой способ дистрибьюции. Мы должны показывать зубы и собирать только условных "Чебурашек". Брать только тот контент, который соберет много зрителей за большие деньги. Я считаю, что билет в кинотеатр должен стоить тысячу рублей, но при одном условии: кинотеатр оказывает услугу такого качества, что зритель готов заплатить», - заявил он.
Когда обмен тезисами завершился, участникам дискуссии также представили современные технологичные экраны. Презентации, кажется, добавили оптимизма представителям индустрии, которые, несмотря ни на что, верят, что в будущем не избежать светлой полосы.
