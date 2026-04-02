МЕРСЕДЕСЫ БЕЗ БЕНЗИНА

Как отметил, к примеру, глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, проблема технической оснащенности решаема. Оборудование, к примеру, можно получать через дружественные страны. Однако не все так просто.

«Глобальная проблема в том, что у каждого из игроков индустрии разные цели, каждый гребет в разную сторону. Квотирование - явный пример того, куда гребет государство. Кинотеатры гребут в другую сторону, дистрибьюторы в третью. Так что основная проблема – фрагментарность индустрии», - допустил он.

По словам главы объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», российские кинотеатры в прошлом вложили многое в создание технологичных залов, «закупили мерседесы». Сегодня же не хватает контента, «бензина», чтобы удивить зрителя, индустрии сегодня нужна определенность. Однако в отсутствие релизов от крупных голливудских студий прогнозировать окупаемость любых вложений крайне непросто.

«Люди, которые выросли на онлайн-сервисах, в офлайн идут по сути за эмоциями. Нам технологически нужно вернуть, поэтому сейчас мы работаем над бензином. Будет бензин – мы однозначно будем покупать мерседесы, то есть строить технологичные залы, которые, подпитываясь контентом, будут возвращать молодежную аудиторию в кинотеатры», - сказал он.

При этом генеральный директор компании «Кинокомфорт» Сергей Пуськов напомнил, что 40-50 лет назад индустрия кинопоказа была самодостаточной как по контенту, так и по оборудованию. По его словам, переход от пленочного кинопоказа к цифровому сделал индустрию зависимым от импортных решений.

Тот факт, что в конце 2025 года кинотеатры подмечали снижение посещаемости, допустил Пусков, показывает - зритель готов платить больше, получая больше эмоций. Между тем в России качество кинопоказа сегодня целиком и полностью определяется зарубежными ассоциациями, что, по его словам, не совсем правильно.