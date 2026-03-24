В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ

Одними из первых в московском театре Моссовета, где и проходила премия, были замечены Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, номинированная на лучшую женскую роль в картине «Мой сын». В беседе с журналистами Цыганов не стал давать прогнозов о возможных лауреатах, но также отметил, что неизгладимое впечатление на него произвел последний просмотренный фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман.

«Я задумался о том, как здорово, когда у человека есть возможность снимать кино, не оглядываться на какие-то правила, делать его достаточно неправильным. Мне показалось, что у Сони Райзман получилось снять свободное кино о несвободном времени. Она как-то легко, без каких-то криков, почувствовала и сделала. В кино я достаточно давно, и редко, когда режиссеры могут себе это позволить. Все равно часто оглядываются на какое-то представление о публике – пойдет она, не пойдет, что она хочет услышать. Что надо, что не надо… Это хороший фильм», - сказал он.

Среди гостей церемонии также был замечен и режиссер Андрей Кончаловский. Его проект «Хроники русской революции» представлен в номинации «Лучший сериал». При этом режиссер и его супруга Юлия Высоцкая на вопрос журналистов об ожиданиях и возможной награде лаконично заметила: «Лучше ничего не ждать». Кончаловский также добавил, что премия «Ника» ежегодно преследует лишь одну задачу.

«Найти лучших и попытаться им помочь, их выдвинуть и гордиться их достижениями. Это ежегодная задача – найти лучших людей, которые могут прикоснуться к истине», - сказал он.