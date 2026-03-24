В поисках счастья и истины: В Москве вручили премию «Ника»
Главными триумфаторами премии в 2026 году стали фильмы «Ветер» Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.
В Москве отгремела 39-ая церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника», и больше всего наград в этот вечер забрали фильмы «Ветер» Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова - по четыре.
Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты премии выявляются посредством тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. В итоге лучшей режиссерской работой в 2025 году признали фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, а приз за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский за актерскую работу в картине Сергея Малкина «Здесь был Юра».
В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ
Одними из первых в московском театре Моссовета, где и проходила премия, были замечены Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, номинированная на лучшую женскую роль в картине «Мой сын». В беседе с журналистами Цыганов не стал давать прогнозов о возможных лауреатах, но также отметил, что неизгладимое впечатление на него произвел последний просмотренный фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман.
«Я задумался о том, как здорово, когда у человека есть возможность снимать кино, не оглядываться на какие-то правила, делать его достаточно неправильным. Мне показалось, что у Сони Райзман получилось снять свободное кино о несвободном времени. Она как-то легко, без каких-то криков, почувствовала и сделала. В кино я достаточно давно, и редко, когда режиссеры могут себе это позволить. Все равно часто оглядываются на какое-то представление о публике – пойдет она, не пойдет, что она хочет услышать. Что надо, что не надо… Это хороший фильм», - сказал он.
Среди гостей церемонии также был замечен и режиссер Андрей Кончаловский. Его проект «Хроники русской революции» представлен в номинации «Лучший сериал». При этом режиссер и его супруга Юлия Высоцкая на вопрос журналистов об ожиданиях и возможной награде лаконично заметила: «Лучше ничего не ждать». Кончаловский также добавил, что премия «Ника» ежегодно преследует лишь одну задачу.
«Найти лучших и попытаться им помочь, их выдвинуть и гордиться их достижениями. Это ежегодная задача – найти лучших людей, которые могут прикоснуться к истине», - сказал он.
ОТКРЫТИЕ ГОДА
В числе номинантов премии в этом году нашлось место и дебютантам. К примеру, картина Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» была представлена сразу в 11 номинациях. Сам режиссер одержал победу в номинации «Открытие года».
«Думаю, «Пророк» показывает художника, который жил много-много лет назад. Мы чувствуем, что он такой же, как мы. Тем самым опрокидываем мост между нами и тем временем», - сказал он.
Фильм Умарова победил в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». В конце января Татьяна Патрахальцева уже получала «Золотого орла» за эту работу. Также на счету «Пророка» победа в номинациях «Лучшая работа режиссера монтажа» (награду вручили Марии Лихачевой) и «Лучшая музыка к фильму» (награду вручили Райану Оттеру).
Главная роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» принесла номинацию и прошлогоднему лауреату «Ники» Юре Борисову. На награду претендовали Сергей Безруков за роль в проекте Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» и Константин Хабенский за работу в картине «Здесь был Юра» молодого режиссера Сергея Малкина. Символично, что за день до «Ники» у Малкина был день рождения, ему 23 марта 2026 года исполнилось 30 лет.
В ПОИСКЕ СЧАСТЬЯ
Фильм «Здесь был Юра» рассказывает историю малоизвестных тридцатилетних музыкантов Олега и Сереги, которых сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов. Герои живут в коммунальной квартире и репетируют перед выступлением на небольшом фестивале. Накануне концерта планы нарушает внезапное появление дяди Олега - пятидесятилетнего Юры, который из-за ментальных особенностей нуждается в постоянной опеке. Именно эту роль в картине сыграл Константин Хабенский, она принесла ему победу на «Нике», а ранее и приз фестиваля «Маяк».
Как заявляла в беседе с НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, в фильме «Здесь был Юра» Хабенский предстает в нетипичном для себя образе, играет большого ребенка. Сам актер, получив «Нику», сказал журналистам, что в этой работе стремился найти ответ на вопрос – в чем же счастье.
«Это же наша легенда, что есть люди с ограниченными возможностями. У них, наверное, другая легенда про нас. Здесь очень важно понять, как много или мало нужно человеку для того, чтобы он был счастливым. Моему герою для этого нужно гораздо меньше, чем нам. Тогда возникает вопрос: так кто же с ограниченными возможностями, если нам порой так много нужно, чтобы сказать: «Я счастлив»», — заявил он.
ТРИУМФ «ВЕТРА»
Лучшей режиссерской работой на «Нике» признали картину Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Это также единственная номинация, в которой без статуэтки остался «Ветер» Сергея Члиянца.
Это картина с совсем непростой судьбой. Впервые роуд-муви показали еще в марте 2025 года на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Тогда фильм получил награду за лучший отечественный дебют. Затем последовало несколько закрытых показов, на 6 ноября 2025 года также планировался выход в широкий прокат. Однако тогда релиз отложили до весны 2026 года на фоне существенной конкуренции на дате. Наступил конец марта 2026 года, а новостей о новой прокатной дате пока нет.
Как заверил специального корреспондента НСН режиссер Сергей Члиянц, фильм еще представят зрителям.
«Думаю, картина сначала выйдет за рубежом. Никаких противопоказаний для выхода в РФ у нас нет. У нас все в порядке, есть прокатное удостоверение, есть разные благословения. С датой выхода мы пока не торопимся», - сообщил он.
Хотя критики прежде не раз называли фильм «Ветер» одним из лучших в 2025 году, его победу на «Нике» в номинации «Лучший игровой фильм» предсказать было не так просто. Картина также получила статуэтки за лучший сценарий, написанный Петром Луциком и Алексеем Саморядовым, лучшую работу звукорежиссера (награду получил Александр Феденев – прим. НСН) и лучшую операторскую работу (награду получил Данила Горюнков – прим. НСН).
Для самого же Члиянца «Ветер» стал возвращением в мире кино, от которого продюсер «Бумера» в последнее время был довольно далек.
«Если попытаться завуалированно сказать, меня что-то перестало устраивать в том, что строили много лет я и мои друзья – Сельянов, Тодоровский, Балабанов. Меня это перестало устраивать, и в этом никто не виноват, это личная моя проблема. Я просто разошелся с тем, как развивался кинематограф, посчитал для себя правильным уйти. Встал и ушел в один день. Эти 13 лет работал капитаном парусной яхты за зарплату, возил туристов, учил парусному делу», - поделился он с журналистами.
К ПОБЕДИТЕЛЯМ
Статуэтку за лучшую женскую роль вручили Светлане Крючковой за фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки». Награды за роли второго плана в этот вечер получили Владимир Машков («В списках не значился») и Елена Лядова («Чистый лист»).
Сергей Агин победил в номинации «Лучшая работа художника» за картину «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
«Хроники русской революции» на «Нике» признали лучшим сериалом. Проект обошел в своей номинации таких конкурентов, как «Аутсорс», «Бар один звонок», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске».
Специальный приз Совета Академии «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» в этот вечер посмертно вручили актеру, режиссеру и ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому.
Еще одну специальную премию — «За честь и достоинство» — в этом году получила режиссер, народная артистка Алла Сурикова. В беседе с журналистами она допустила, что получить такое признание можно лишь раз в жизни.
«У меня на премии полно моих студентов. Они меня заряжают – я их. Также заряжает то, что я люблю юмор, смешное», - сказала она.
Лучшим анимационным фильмом стал «Булгаковъ» Станислава Соколова. Как подчеркнул режиссер, сценарист и художник-мультипликатор, вторая попытка получить «Нику» наконец стала успешной. Ранее проект также получил и «Золотого орла».
Лучшим неигровым фильмом стал проект Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой «К другому берегу (Станиславский в Новом Свете)», в котором можно увидеть ранее не обнародованные кадры хроники из поездки Константина Станиславского в Америку.
Стоит отметить, что «Август» суммарно получил семь номинаций, но не одержал победу ни в одной.
