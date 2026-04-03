Режиссер объяснил, почему в России не снимают блокбастеры

Собрать кассу в прокате могут только ограниченные жанры, заявил НСН Александр Войтинский.

Комедии и мелодрамы не могут собрать столько же денег, сколько семейное кино, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.

Российским кинотеатрам не хватает качественного кино. Об этом заявил генеральный директор АО «Невафильм» Олег Березин в ходе обсуждений на Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 2026». По его словам, с уходом релизов официальных зарубежных киностудий, российские кинотеатры, по сути, лишились всех блокбастеров. Войтинский не согласился с такой позицией.

Три блокбастера и рок-«опохмел»: Главные фильмы, концерты и шоу новогодних каникул
«Комедии, мелодрамы — они вообще меньше собирают всегда. Американские фильмы в Голливуде тоже не бывают успешными. Весь мир смотрит на суперсмешные, сказочные, супергеройские истории. Это везде на первом месте, даже в мировой сотне. Там мало комедий, а мелодрам — одна-две. Это нормально. Поэтому неудивительно, что российский рынок стал таким. Он держится только за счет поддержки государства, поэтому сужается репертуар, а остается только самое кассовое. Вкладывать лучше в семейное кино, потому что на него придут дети, родители, бабушки и дедушки. Правила диктует рынок», — отметил он.

Ранее Войтинский объяснил НСН провал российских фильмов в прокате.

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
