Режиссер объяснил, почему в России не снимают блокбастеры
Собрать кассу в прокате могут только ограниченные жанры, заявил НСН Александр Войтинский.
Комедии и мелодрамы не могут собрать столько же денег, сколько семейное кино, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.
Российским кинотеатрам не хватает качественного кино. Об этом заявил генеральный директор АО «Невафильм» Олег Березин в ходе обсуждений на Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 2026». По его словам, с уходом релизов официальных зарубежных киностудий, российские кинотеатры, по сути, лишились всех блокбастеров. Войтинский не согласился с такой позицией.
«Комедии, мелодрамы — они вообще меньше собирают всегда. Американские фильмы в Голливуде тоже не бывают успешными. Весь мир смотрит на суперсмешные, сказочные, супергеройские истории. Это везде на первом месте, даже в мировой сотне. Там мало комедий, а мелодрам — одна-две. Это нормально. Поэтому неудивительно, что российский рынок стал таким. Он держится только за счет поддержки государства, поэтому сужается репертуар, а остается только самое кассовое. Вкладывать лучше в семейное кино, потому что на него придут дети, родители, бабушки и дедушки. Правила диктует рынок», — отметил он.
