Это другое: Как удары по Украине повлияют на Мосбиржу

Фондовый рынок более внимателен к ценам на нефть и курс рубля, чем к военным действиям, заявил НСН Андрей Кочетков.

Инвесторы могут испугаться попаданий по российским экспортным заводам, а то, что происходит за пределами России, их не тревожит, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Индекс Мосбиржи обвалился ниже 2600 пунктов на фоне заявлений МИД РФ о подготовке массированных ударов по украинским целям. Об этом сообщает РБК. Впрочем, Кочетков не согласился, что дело было именно в этом.

«Российский рынок реагирует не на внутреннюю ситуацию в России, а на то, что в ближайшем будущем состоится заключение мирного соглашения между США и Ираном. Это приведет к снижению цен на нефть и отзыву послаблений относительного российского сырья. Рубль вряд ли ослабнет, так как 65% внешнеторговых операций осуществляется в нашей валюте — даже цена на нефть на него не влияет. Спрос на рубли со стороны зарубежных торговых партнеров обеспечит его поддержкой. Поэтому, я считаю, что глобально ничего не поменяется, так как правительство делает то, что было обязано начинать еще раньше. Если у нас будут подвергаться атакам экспортные терминалы, производственные предприятия, то это не прибавит настроения рынку, а все остальное, что за пределами России — это уже немножко другая история», — указал он.

