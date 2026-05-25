Это другое: Как удары по Украине повлияют на Мосбиржу
Фондовый рынок более внимателен к ценам на нефть и курс рубля, чем к военным действиям, заявил НСН Андрей Кочетков.
Инвесторы могут испугаться попаданий по российским экспортным заводам, а то, что происходит за пределами России, их не тревожит, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Индекс Мосбиржи обвалился ниже 2600 пунктов на фоне заявлений МИД РФ о подготовке массированных ударов по украинским целям. Об этом сообщает РБК. Впрочем, Кочетков не согласился, что дело было именно в этом.
«Российский рынок реагирует не на внутреннюю ситуацию в России, а на то, что в ближайшем будущем состоится заключение мирного соглашения между США и Ираном. Это приведет к снижению цен на нефть и отзыву послаблений относительного российского сырья. Рубль вряд ли ослабнет, так как 65% внешнеторговых операций осуществляется в нашей валюте — даже цена на нефть на него не влияет. Спрос на рубли со стороны зарубежных торговых партнеров обеспечит его поддержкой. Поэтому, я считаю, что глобально ничего не поменяется, так как правительство делает то, что было обязано начинать еще раньше. Если у нас будут подвергаться атакам экспортные терминалы, производственные предприятия, то это не прибавит настроения рынку, а все остальное, что за пределами России — это уже немножко другая история», — указал он.
Ранее Кочетков объяснил НСН, почему доверять управление своими финансами нейросети — это плохая идея.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Диетолог назвала безопасную дозу клубники в день
- СМИ: Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай
- Эстония выступила против посредничества ЕС в переговорах по Украине
- МИД требует от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона
- Дипломатам - уехать: Почему удары по Киеву анонсировал МИД, а не Минобороны
- Луганские студенты заявили о необходимости помнить трагедию в Старобельске
- Пропавшую в тайге семью Усольцевых будет искать нейросеть
- Губернатор: Число жертв атаки на Рязань выросло до пяти человек
- Единые учебники по информатике для старших классов появятся в 2027 году
- Это другое: Как удары по Украине повлияют на Мосбиржу