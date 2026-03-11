Плакал Болливуд: Почему российский зритель не жалует индийской кино
Фильм «Жемчуг» со Светланой Ходченковой, Евгением Цыгановым и болливудским колоритом, вероятно, заинтересует российского зрителя, хотя к продукции Болливуда аудитория сегодня равнодушна, сказал НСН Александр Шпагин.
Любовь российского зрителя к индийскому кино осталась в прошлом, поскольку такие картины сегодня воспринимаются чересчур экзотично. Однако Индия и Россия могли бы создавать кино, ориентированное на индийскую аудиторию, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.
С 12 марта в кинотеатрах представят российско-индийский фильм Тины Баркалая «Жемчуг» со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. По сюжету, москвичи Роман и Елена в попытках спасти брак берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию, в которой мечтала побывать Марта.
Некоторые сцены фильма снимали внутри знаменитого беломраморного мавзолея Тадж-Махал. В 2025 году картина «Жемчуг» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Окно в Европу». Шпагин допустил, что фильм найдет своего зрителя.
«Думаю, фильм, безусловно, обладает зрительским потенциалом. Дело даже не в Индии, а в том, что в нем играет Ходченкова и Цыганов. Скорее всего, это что-то гламурное, а гламур всегда обладает зрительским потенциалом. Поэтому мой прогноз по поводу этого фильма «Жемчуг» - зашкаливающего успеха, как у «Чебурашки» или «Слова пацана», здесь не будет. Именно из-за того, что слишком экзотично для нас. Для российского зрителя сегодня это примерно то же самое, что делают с Филиппинами или Китаем. Как-то далековато», - сказал он.
Собеседник НСН усомнился в том, что сегодня кино с болливудским колоритом сможет заинтересовать зрителя.
«Когда-то Индия восполняла голод на незатейливую коммерческую попсу. Фильмы Франции и Италии назвать попсой было сложно, они были успешные, но немного грузящие. Не уверен, что сегодня стоит увлекаться именно болливудской экзотикой. В прошлом были фильм «По закону джунглей» с Митхуном Чакраборти и Насируддином Шахом. Также «Черный принц Аджуба» был очень зрелищный, с музыкой Рыбниковой, но не пошло. Любовь к Индии резко закончилась, как только пришел капитализм и реальность изменилась. Голливуд предлагал примерно то же, только на 100 голов выше. Потому запуск производства сопродукции с Индией в надежде на успех в 90-х себя не оправдал. В двухтысячные были попытки сделать индийский телеканал, и они провалились. В прокате представили новые болливудские фильмы. Картинка была покруче, чем в 50-70-е, но успеха уже не было. Это стало слишком экзотично для нас. Фанатская база у индийского кино в России сегодня может и есть, но она неощутимая», - сообщил кинокритик.
По словам Шпагина, потенциально успешными были бы фильмы российско-индийского производства, действия которых развивались бы в России. При этом сценаристами и режиссерами таких фильмов могли бы выступать кинематографисты Индии.
«В 1970 вышел фильм «Мое имя Клоун». Действия сюжета отчасти происходит в Советском Союзе. У нас фильм был не так популярен, мы хотели чистую Индию, а не коктейль из нее и СССР. Но в самой Индии картина имела бешеный успех. Для них Советский Союз - тоже экзотика какая-то совершенно загадочная, где, они точно понимали, люди живут лучше. Думаю, сейчас они мало знают о том, что происходит в России. Можно было бы попробовать сделать проект для их аудитории. Но этом должен быть фильм исключительно с их менталитетом. Должны быть драматурги из Индии, их режиссер, актеры. Нужно отдать все в их руки, они знают свой рынок, свою аудиторию, ментальность своего народа. На мой взгляд, можно сделать такой проект и получить хорошие деньги. Что касается, ко-продукции, где приоритет у нас, - не знаю», - объяснил он.
В декабре 2025 года Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в международных кинофестивалях. Совместное заявление представили по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что COVID-19 уже не опаснее гриппа
- «Бьют копытом, как кони!»: Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта
- Плакал Болливуд: Почему российский зритель не жалует индийской кино
- Кабмин попросили о налоговых послаблениях для управляющих компаний в сфере ЖКХ
- Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА
- В Госдуме назвали последствия перекрытия Ормузского пролива
- МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине
- Плесень, «кофе» и потоп: Город Сокол жалуется на воду, а в Подольске залило дом
- Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши
- «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская»