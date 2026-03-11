С 12 марта в кинотеатрах представят российско-индийский фильм Тины Баркалая «Жемчуг» со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. По сюжету, москвичи Роман и Елена в попытках спасти брак берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию, в которой мечтала побывать Марта.

Некоторые сцены фильма снимали внутри знаменитого беломраморного мавзолея Тадж-Махал. В 2025 году картина «Жемчуг» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Окно в Европу». Шпагин допустил, что фильм найдет своего зрителя.



«Думаю, фильм, безусловно, обладает зрительским потенциалом. Дело даже не в Индии, а в том, что в нем играет Ходченкова и Цыганов. Скорее всего, это что-то гламурное, а гламур всегда обладает зрительским потенциалом. Поэтому мой прогноз по поводу этого фильма «Жемчуг» - зашкаливающего успеха, как у «Чебурашки» или «Слова пацана», здесь не будет. Именно из-за того, что слишком экзотично для нас. Для российского зрителя сегодня это примерно то же самое, что делают с Филиппинами или Китаем. Как-то далековато», - сказал он.