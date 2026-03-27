ОТ МИХАЛКОВА ДО ПУТИНА: «ЧЕГО РОТ РАЗЕВАЕМ?»

Идею с квотированием зарубежного кино Никита Михалков высказывал еще год назад. По его словам, многие кинопрокатчики покупают фильмы «класса С», которые «даже там не смотрят», и на этом зарабатывают. Он также указывал на опыт квотирования Франции и Китая. Речь шла о модели взимать в пользу государства 5 млн рублей за выход зарубежного фильма в российский прокат, однако такие картины продолжают показывать в РФ без всяких сборов.

25 марта Михалков пожаловался Путину, что соответствующее поручение главы государства не выполняется 390 дней. Глава государства потребовал у помощника президента Владимира Мединского, вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой объяснить, в чем причина задержки? Ему пришлось четыре раза повторить вопрос «В чем проблема?», после чего Путин указал на китайский опыт, где «все жестко выстроено».

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?», - возмутился президент, потребовав дать жизнь «компромиссному документу» как можно быстрее.

Известные депутаты-актеры из Госдумы поддержали идею о квотах. Так, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сказала НСН в этой связи, что «стрелялки» нам не нужны.

«Я не большой специалист по современному кинематографу. Не часто смотрю новые фильмы, особенно иностранные. Эти все стрелялки, гонялки, где герои постоянно бьют друг друга, они пустые. Это даже для американского кинематографа не кино, а муви - движущиеся картинки. Они нам не нужны. Хотелось бы, чтобы содержательные фильмы появлялись на экране. Но для этого у нас есть экспертные советы, которые должны этим заниматься. Фокус в том, что иностранцы продают пакетами: в них один хороший фильм и четыре плохих», - подчеркнула парламентарий.

Со своей стороны, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил ТАСС, что квотирование «должно быть обязательно», чтобы защитить наше кинопространство от «чуждого влияния» и ценностей.