Фильм «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским откроет 48-й ММКФ

Картина Александра Котта «Ангелы Ладоги» откроет 48-й Московский международный кинофестиваль, рассказал на пресс-конференции ММКФ программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.

В основе сюжета фильма с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым, Ксенией Трейстер и Виктором Добронравовым в главных ролях подлинная история о подвиге спортсменов в годы блокады Ленинграда.

В основной конкурсной программе 48-го ММКФ представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Всего же, по словам Кудрявцева, на фестиваль подали свыше 1,5 тысячи заявок.

В жюри основного конкурса ММКФ в этом году вошли российский режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, российская актриса театра и кино Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, испанский режиссер Хавьер Ребольо. При этом председателем жюри стал режиссер Прасанна Витанаге из Шри-Ланки.

В 2026 году ММКФ пройдет в столице с 16 по 23 апреля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваФестивальФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры