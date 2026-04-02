Фильм «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским откроет 48-й ММКФ
Картина Александра Котта «Ангелы Ладоги» откроет 48-й Московский международный кинофестиваль, рассказал на пресс-конференции ММКФ программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
В основе сюжета фильма с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым, Ксенией Трейстер и Виктором Добронравовым в главных ролях подлинная история о подвиге спортсменов в годы блокады Ленинграда.
В основной конкурсной программе 48-го ММКФ представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Всего же, по словам Кудрявцева, на фестиваль подали свыше 1,5 тысячи заявок.
В жюри основного конкурса ММКФ в этом году вошли российский режиссер, сценарист и продюсер Иван И. Твердовский, российская актриса театра и кино Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, испанский режиссер Хавьер Ребольо. При этом председателем жюри стал режиссер Прасанна Витанаге из Шри-Ланки.
В 2026 году ММКФ пройдет в столице с 16 по 23 апреля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом
- Почти 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ