Слуцкий призвал ФАС проверить скрытое уменьшение объёма товаров при прежней цене

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) призвали проверить торговые сети и производителей на скрытое уменьшения реального объёма и веса товаров при сохранении прежней цены. О направлении обращения в ведомство рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«По данным Союза потребителей России, шоколадные плитки уменьшились в среднем на 6%, яйца и крупы — на 10%, готовые блюда — на 8%, напитки — на 7%, сливочное масло — на 4%», - привел в пример парламентарий.

Таким образом, по словам Слуцкого, происходит попытка замаскировать инфляцию, однако из-за этого россияне теряют около 1 трлн рублей ежегодно. В связи с этим, он призвал ФАС провести проверку.

Ранее главный экономист Института экономики роста П.А. Столыпина Борис Копейкин предупреждал россиян, что в 2026 году размеры упаковок продуктов продолжат уменьшаться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



