Луганские студенты заявили о необходимости помнить трагедию в Старобельске
Память о погибших в результате удара ВСУ по общежитию и колледжу в Старобельске должна передаваться из поколения в поколение. Об этом 25 мая РЕН ТВ рассказали студенты Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
Студентка Валерия Цветова выразила сожаление в связи с гибелью детей, которые еще не успели увидеть жизнь, и подчеркнула необходимость сохранения этой памяти для будущих поколений. По ее словам, молодое поколение должно знать о сложных временах, через которые проходит регион.
Студент ЛГПУ Богдан Пономарев отметил, что все, кто соприкоснулся с трагедией, будут помнить погибших и скорбеть по ним. Он добавил, что невозможно описать словами случившееся, поскольку дети просто пришли учиться, и они навсегда останутся в сердцах близких.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В результате прицельных удара беспилотникаов погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
Между тем в МИД заявили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, так что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
