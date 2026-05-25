Студент ЛГПУ Богдан Пономарев отметил, что все, кто соприкоснулся с трагедией, будут помнить погибших и скорбеть по ним. Он добавил, что невозможно описать словами случившееся, поскольку дети просто пришли учиться, и они навсегда останутся в сердцах близких.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В результате прицельных удара беспилотникаов погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

Между тем в МИД заявили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, так что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

