«Пропихнули» или заслужила: Как дочь Мантурова получила роль Терешковой
В России есть недоверие к популярным фамилиям, заявил НСН Евгений Баженов, а Александр Шпагин подчеркнул, что в стране много талантливых молодых актеров.
Происхождение человека еще не говорит об актерском таланте или об его отсутствии, но это станет понятно только после выхода фильма, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.
Дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова, Леонела Мантурова сыграет первую женщину-космонавта Валентину Терешкову в исторической драме режиссера Антона Мегердичева «Чайка». Актрису утвердила лично Терешкова, сообщается в пресс-релизе студии LEGIO FELIX. Выход картины запланирован на 2027 год. Баженов отметил, что выбор пока еще рано обсуждать.
«Ее успех можно было бы объяснить родственными связям. Да, зачастую так и делают у нас, когда человек работает в кино, поскольку у них известная фамилия в политике, но раз на раз не приходится. Бывает, что талант, наоборот, так и прет, хотя кажется, что человек не своим трудом чего-то достиг. Если сама Терешкова утвердила Мантурову, то это нормальный исход. У них даже есть внешнее сходство, это как минимум плюс. Все будет понятно после выхода картины: если сыграет хорошо, то “сын за отца не отвечает”, а если плохо, то все будут притягивать, что пропихнули», — отметил он.
Кинокритик Александр Шпагин, в свою очередь, объяснил НСН, что в проекте куда интереснее роль режиссера, а не актеров.
«Для меня здесь важнее всего фигура Мегердичева, потому что я считаю его выдающимся режиссером, который почему-то еще не имеет такого статуса. Вообще-то я на нем учу студентов. Мегердичев для меня это вообще такой бог — у него только одна неудачная работа была. Я ему полностью доверяю. Если он выбрал эту актрису, значит все отлично. К тому же у нас молодые актеры становятся все лучше. Это раньше с ними проблемы были, а сейчас много интересных актеров в возрасте от 30 до 40 лет, да и младше 30 реально хорошие. Поэтому даже такой байопик про Терешкову, несмотря на то, что это примитивный заказ, Антон Мегердичев сделает интересно», — подчеркнул он.
Ранее Баженов в эфире НСН оценил перспективы картины «Одиссея» Кристофера Нолана в прокате, несмотря на провальный трейлер.
