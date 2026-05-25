Происхождение человека еще не говорит об актерском таланте или об его отсутствии, но это станет понятно только после выхода фильма, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.

Дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова, Леонела Мантурова сыграет первую женщину-космонавта Валентину Терешкову в исторической драме режиссера Антона Мегердичева «Чайка». Актрису утвердила лично Терешкова, сообщается в пресс-релизе студии LEGIO FELIX. Выход картины запланирован на 2027 год. Баженов отметил, что выбор пока еще рано обсуждать.