В свою очередь глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН напомнил, что в прошлом к работе Шулики не было претензий.

«Шулика ранее отвечал за тыл. Я даже однажды к нему обращался по вопросу, связанному с содержанием туберкулезных больных иностранцев в Сахарово. Он решил вопрос буквально на следующий день. Главное, что я дозвонился до него, а попробуйте сейчас до какого-то замминистра дозвониться. Сегодня строятся и ремонтируются многие отделы полиции, медицина стала подниматься. Все это было под началом Шулики. Претензий к нему со стороны сотрудников я не видел. Будем надеяться, что и в Минобороны будет аналогично», - сказал собеседник НСН.

По его словам, назначение Шулики на пост замглавы Минобороны – хорошее решение.

«Его туда поставили, чтобы он был круга этих других генералов и подчиненных Минобороны. Это человек новый, но знающий тему. Назначение очень хорошее назначение. Если бы назначили кого-то из старых людей, у него было бы там куча знакомых. Как он смог бы отказать им? Тут пришел новый человек, и никакого панибратства не будет», - объяснил Пашкин.

В начале мая на пост заместителя министра обороны России назначили Дмитрия Щербинина, который ранее курировал цифровое направление. В 2024 году он стал советником министра, а в 2025 году возглавил Главное управление цифрового и технологического развития ведомства. В новой должности в сферу ответственности Щербинина войдет Департамент информационных систем, передает «Радиоточка НСН».

