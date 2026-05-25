«Добавит технологий»: Генерал-полковник МВД Шулика стал замглавы Минобороны
Перед Шуликой стоит задача закрыть брешь в ведомстве – нехватку технологических решений: от беспилотников до расходных материалов к военной технике, считают Илья Гращенков и Михаил Пашкин.
Генерал-полковник Виталий Шулика отвечал в МВД за технологическое развитие, поэтому на новом посту в Минобороны, вероятно, будет решать схожие задачи, заявил в беседе с НСН политолог Илья Гращенков.
Шулика будет руководить аппаратом министерства обороны России, следует из сообщения, опубликованного на сайте военного ведомства. Ранее эту должность покинул Олег Савельев в связи с переходом на другую работу, сообщило издание РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Гращенков отметил, что новое назначение – грамотный ход с учетом актуальных задач, которые решают в ведомстве.
«Насколько я понимаю, Шулика в МВД отвечал за технологическое развитие ведомства. Видимо, он продолжит заниматься чем-то схожим в Минобороны. Там сейчас достаточно разношерстная команда, начиная с министра Белоусова, изначально экономиста. Сейчас главная брешь в ведомстве – нехватка технологических решений: от беспилотников до расходных материалов к военной технике. Минобороны - не Генштаб. Хоть это и военное ведомство, оно отвечает в основном за тыл, обеспечение, технологию. В новую команду идут представители аппаратных позиций, отвечающих за взаимодействие с ключевыми отраслевыми компаниями, которые способны сейчас весь этот контур пересобрать. Постоянно говорят, что задача Минобороны – не столько сам конфликт на Украине, сколько создание боеспособной, эффективной армии. Думаю, что Шулика - это попытка поставить того генерала, который поможет в технологическом развитии», - допустил он.
В свою очередь глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН напомнил, что в прошлом к работе Шулики не было претензий.
«Шулика ранее отвечал за тыл. Я даже однажды к нему обращался по вопросу, связанному с содержанием туберкулезных больных иностранцев в Сахарово. Он решил вопрос буквально на следующий день. Главное, что я дозвонился до него, а попробуйте сейчас до какого-то замминистра дозвониться. Сегодня строятся и ремонтируются многие отделы полиции, медицина стала подниматься. Все это было под началом Шулики. Претензий к нему со стороны сотрудников я не видел. Будем надеяться, что и в Минобороны будет аналогично», - сказал собеседник НСН.
По его словам, назначение Шулики на пост замглавы Минобороны – хорошее решение.
«Его туда поставили, чтобы он был круга этих других генералов и подчиненных Минобороны. Это человек новый, но знающий тему. Назначение очень хорошее назначение. Если бы назначили кого-то из старых людей, у него было бы там куча знакомых. Как он смог бы отказать им? Тут пришел новый человек, и никакого панибратства не будет», - объяснил Пашкин.
В начале мая на пост заместителя министра обороны России назначили Дмитрия Щербинина, который ранее курировал цифровое направление. В 2024 году он стал советником министра, а в 2025 году возглавил Главное управление цифрового и технологического развития ведомства. В новой должности в сферу ответственности Щербинина войдет Департамент информационных систем, передает «Радиоточка НСН».
