Девять человек ранены в результате массовой стрельбы в американском Тусоне

Представитель полицейского ведомства Фрэнк Магос на пресс-конференции сообщил, что выстрелы прозвучали около двух часов ночи в оживленном районе на Ист-Конгресс-стрит. По его словам, находившиеся неподалеку пешие патрульные немедленно направились к месту происшествия и обнаружили там подозреваемого. Магос уточнил, что офицеры несколько раз отдали мужчине приказы подчиниться, после чего один из полицейских открыл огонь и ранил его.

Подозреваемый, личность которого пока не разглашается, был госпитализирован в критическом состоянии. Кроме того, представитель полиции отметил, что девять человек, в которых стрелял злоумышленник, также были доставлены в больницы в критическом состоянии. Все пострадавшие являются взрослыми и получили огнестрельные ранения конечностей.

Ранее два человека погибли при стрельбе в ТЦ в Мичигане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».