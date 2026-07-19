Минздрав: В больницах находятся 40 пострадавших при атаке ВСУ на Wildberries в Подмосковье
В Подмосковье в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, произошедшей ночью 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По его словам, они остаются на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах Минздрава.
Кузнецов рассказал, что состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. Отмечается, что за амбулаторной помощью обратились 29 человек.
Помощник министра добавил, что госпитализация потребовалась 22 раненым при ударе по складу Wildberries в Котовске в Тамбовской области, восемь пострадавших — в тяжелом состоянии. Известно, что десять человек доставили на лечение в Москву.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в регионе в результате атаки БПЛА ВСУ 18 июля превысило 60 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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