Минздрав: В больницах находятся 40 пострадавших при атаке ВСУ на Wildberries в Подмосковье

В Подмосковье в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, произошедшей ночью 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, они остаются на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах Минздрава.

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Кузнецов рассказал, что состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести. Отмечается, что за амбулаторной помощью обратились 29 человек.

Помощник министра добавил, что госпитализация потребовалась 22 раненым при ударе по складу Wildberries в Котовске в Тамбовской области, восемь пострадавших — в тяжелом состоянии. Известно, что десять человек доставили на лечение в Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в регионе в результате атаки БПЛА ВСУ 18 июля превысило 60 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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