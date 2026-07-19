Минздрав: В больницах находятся 40 пострадавших при атаке ВСУ на Wildberries в Подмосковье

В Подмосковье в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, произошедшей ночью 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, они остаются на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах Минздрава.