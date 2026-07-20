Аргентина не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ
Сборная Аргентины по футболу повторила антирекорд финалов чемпионатов мира, не нанеся ни одного удара по воротам Испании за первый тайм решающего матча ЧМ-2026.
Это второй подобный случай в истории турнира. До этого была сборная Франции, которая показала такой же результат. В финале мирового первенства 2022 года французы ни разу не пробили по воротам аргентинцев в первой половине матча.
Финальный поединок между Аргентиной и Испанией проходит в Ист-Ратерфорде. Перерыв в финальном матче чемпионата мира затянулся на 27 минут вместо 15 минут. Пауза была заполнена масштабным шоу с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера, коллектива BTS и актера Джейсона Судейкиса. До этого ФИФА заявляла, что перерыв продлится не более 17 минут.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Возможности исчерпаны: Надеждин остановил избирательную кампанию
- Сорвавшегося с Эльбруса вместе с 11-летним сыном мужчину не могут достать из-за сложной местности
- Аргентина не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ
- Памятник Сталину открыли в Череповце
- Девять человек ранены в результате массовой стрельбы в американском Тусоне
- Четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Мурманской области
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 161 украинский БПЛА
- Два сотрудника склада WB в Котовске спасли десятки людей во время атаки БПЛА ВСУ
- Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Швеции
- МО: ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины