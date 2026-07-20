Аргентина не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ

Это второй подобный случай в истории турнира. До этого была сборная Франции, которая показала такой же результат. В финале мирового первенства 2022 года французы ни разу не пробили по воротам аргентинцев в первой половине матча.

Финальный поединок между Аргентиной и Испанией проходит в Ист-Ратерфорде. Перерыв в финальном матче чемпионата мира затянулся на 27 минут вместо 15 минут. Пауза была заполнена масштабным шоу с участием Мадонны, Шакиры, Джастина Бибера, коллектива BTS и актера Джейсона Судейкиса. До этого ФИФА заявляла, что перерыв продлится не более 17 минут.

