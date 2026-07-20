Испания одержала победу в ЧМ по футболу

Она обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный год на 106 минуте игры забил Ферран Торрес.

Основное время завершилось со счетом 0:0. За это время аргентинцы ни разу не забили в ворота противника и в их сторону. Это второй подобный случай в истории турнира. До этого была сборная Франции, которая показала такой же результат.

Это вторая победа Испании на ЧМ после чемпионата в ЮАР в 2010 году. Тогда тоже был счет 1 : 0 — и тоже в дополнительное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

