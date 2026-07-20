Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с Федороввым во время визита в Киев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова во время посещения Киева, сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, политик не подала виду. «Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — сказано в статье. При этом поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен, которая «закрывает глаза» на коррупцию на Украине и уклоняется от обсуждения этой проблемы с президентом Владимиром Зеленским.
Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков,
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп заявил о планах нового британского премьера нарастить добычу нефти в Северном море
- Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с Федороввым во время визита в Киев
- Евросоюз столкнулся с крахом поддержки новых ограничений против России
- На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца
- Испания одержала победу в ЧМ по футболу
- СМИ: Удары США изолировали важнейший порт и военно-морскую базу Ирана
- Возможности исчерпаны: Надеждин остановил избирательную кампанию
- Сорвавшегося с Эльбруса вместе с 11-летним сыном мужчину не могут достать из-за сложной местности
- Аргентина не нанесла ударов по воротам Испании за 1-й тайм в финале ЧМ
- Памятник Сталину открыли в Череповце