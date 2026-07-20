По данным издания, политик не подала виду. «Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — сказано в статье. При этом поведение председателя Еврокомиссии вызвало критику в Брюсселе. Депутат Европарламента Фабио Де Мази обвинил фон дер Ляйен, которая «закрывает глаза» на коррупцию на Украине и уклоняется от обсуждения этой проблемы с президентом Владимиром Зеленским.

Истинной причиной разногласий между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским является борьба за перераспределение крупных финансовых потоков,

