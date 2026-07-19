БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

Украинские беспилотники ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в релизе компании.

Уточняется, что на борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых Островов были международные экипажи.

Известно, что на судне ASIA начался пожар, но его удалось быстро потушить. Отмечается, что в результате ЧП среди сотрудников КТК и подрядных организаций никто не пострадал.

«Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права», - указано в Telegram-канале КТК.

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В компании подчеркнули, что оба танкера сохранили плавучесть, специалисты оценивают степень повреждений. Погрузку нефти на терминале приостановили, разлива топлива удалось избежать.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом для транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, там нефть отгружается на танкеры через морской терминал.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске в результате атаки украинских беспилотников были повреждены четыре многоквартирных дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКазахстанКаспийское МореНефть

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