БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума
Украинские беспилотники ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в релизе компании.
Уточняется, что на борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых Островов были международные экипажи.
Известно, что на судне ASIA начался пожар, но его удалось быстро потушить. Отмечается, что в результате ЧП среди сотрудников КТК и подрядных организаций никто не пострадал.
«Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права», - указано в Telegram-канале КТК.
В компании подчеркнули, что оба танкера сохранили плавучесть, специалисты оценивают степень повреждений. Погрузку нефти на терминале приостановили, разлива топлива удалось избежать.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом для транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, там нефть отгружается на танкеры через морской терминал.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске в результате атаки украинских беспилотников были повреждены четыре многоквартирных дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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