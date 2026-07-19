БПЛА ВСУ атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума

Украинские беспилотники ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в релизе компании.

Уточняется, что на борту танкеров под флагами Либерии и Маршалловых Островов были международные экипажи.

Известно, что на судне ASIA начался пожар, но его удалось быстро потушить. Отмечается, что в результате ЧП среди сотрудников КТК и подрядных организаций никто не пострадал.

«Это уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права», - указано в Telegram-канале КТК.