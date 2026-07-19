В Ногинске потушили вспыхнувший после атаки БПЛА ВСУ пожар на нефтебазе

Он рассказал, что в городе восстанавливают движение автобусов, на перекрестках постепенно снимают временные ограничения движения. Политик уточнил, что скоро все дороги откроют для проезда.

Семенов призвал водителей и пассажиров учитывать текущую обстановку при планировании поездок. Он также поблагодарил жителей за проявленное терпение и спокойствие, а сотрудников экстренных служб — за оперативную и слаженную работу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.