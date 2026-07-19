В Ногинске потушили вспыхнувший после атаки БПЛА ВСУ пожар на нефтебазе
В Подмосковье в Ногинске на нефтебазе потушили пожар, возникший после атаки БПЛА ВСУ, произошедшей ночью 18 июля. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава Богородского городского округа Денис Семенов.
Он рассказал, что в городе восстанавливают движение автобусов, на перекрестках постепенно снимают временные ограничения движения. Политик уточнил, что скоро все дороги откроют для проезда.
Семенов призвал водителей и пассажиров учитывать текущую обстановку при планировании поездок. Он также поблагодарил жителей за проявленное терпение и спокойствие, а сотрудников экстренных служб — за оперативную и слаженную работу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
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