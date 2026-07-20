Возможности исчерпаны: Надеждин остановил избирательную кампанию
Экс-кандидат в президенты России Борис Надеждин (признан Минюстом иноагентом) объявил о прекращении своей избирательной кампании по выборам в Госдуму.
В своем Telegram-канале он заявил, что возможности легально заниматься оппозиционной политикой в стране для него «исчерпаны». «На меня напали все, кто только мог: Минюст объявил иноагентом, МВД и суд — пропагандистом экстремизма, ФССП сделала невыездным, АСВ и АС — банкротом», - написал он. Политик указал, что признание его иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму — в силу закона о выборах. Надеждин также сообщил, что собранные подписи не будут сданы в избирком, а средства с избирательного счёта направят на расчёты со сборщиками и сотрудниками штабов.
Бывший кандидат поблагодарил всех, кто поддерживал его «все эти годы» — тех, кто «голосовал, ставил подписи, донатил, приходил в суды и на встречи, читал и комментировал посты, просто говорил и писал теплые слова в трудные минуты». «Надеюсь, останусь жив и на свободе. Уверен — всё будет хорошо, хоть и не сразу!», — подчеркнул он.
Несколько дней назад Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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