Евросоюз столкнулся с крахом поддержки новых ограничений против России
Европейский союз сталкивается с «коллапсом» поддержки новых экономических санкций против Москвы, сообщает Financial Times.
По данным издания, правительства стран отказываются поддерживать меры, способные нанести ущерб крупнейшим компаниям их стран. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия потребовали исключений из последнего пакета ограничительных мер или вовсе заблокировали некоторые санкции, что может поставить под удар дальнейшую поддержку Киева.
Один из дипломатов заявил газете, что «за столом переговоров моральный императив работает всё меньше и меньше».
Ранее Евросоюз расширил антироссийский санкционный список. Как говорится в заявлении Совета ЕС, решение принято с формулировкой «за удары по Киеву», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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