Памятник Сталину открыли в Череповце

Памятники Иосифу Сталину и Ивану Бардину открыли в Череповце 19 июля, в День металлурга. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

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Глава региона отметил, что деятельность обоих исторических деятелей неразрывно связана со становлением Череповецкого металлургического комбината, благодаря которому город превратился в крупный промышленный центр страны. Инициатива установки монументов исходила от городского совета ветеранов, а сам факт их появления губернатор охарактеризовал как восстановление исторической справедливости.

Ранее в Москве у стадиона «Динамо» установили памятник Юрию Никулину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Григоров Гавриил
ТЕГИ:ПамятникИосиф СталинВологодская ОбластьРоссия

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