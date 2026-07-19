Памятник Сталину открыли в Череповце
Памятники Иосифу Сталину и Ивану Бардину открыли в Череповце 19 июля, в День металлурга. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава региона отметил, что деятельность обоих исторических деятелей неразрывно связана со становлением Череповецкого металлургического комбината, благодаря которому город превратился в крупный промышленный центр страны. Инициатива установки монументов исходила от городского совета ветеранов, а сам факт их появления губернатор охарактеризовал как восстановление исторической справедливости.
Ранее в Москве у стадиона «Динамо» установили памятник Юрию Никулину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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