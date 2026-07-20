СМИ: Удары США изолировали важнейший порт и военно-морскую базу Ирана

Военные США нанесли удары по транспортным артериям, ведущим к южным портам Ирана, сообщает The Telegraph.

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В результате Бандар-Аббас, через который проходит примерно половина всей торговли Тегерана, оказался практически полностью изолирован. По данным издания, за неделю бомбардировок были разрушены мосты на западе и севере города, перерезана железная дорога, а обеспечивающий продовольствием около 90 млн человек порт фактически отрезан от остальной страны.

В Бандар-Аббасе также расположена главная иранская военно-морская база, имеющая решающее значение для контроля над Ормузским проливом. Как заявил экс-сотрудник Пентагона и эксперта по Ближнему Востоку Майкл Рубин, Бандар-Аббас — город, который «поддерживает жизнь в Иране». Порт Шахид Раджаи, через который проходит около 85% контейнерных перевозок и 70% транзитной торговли страны, является «золотыми воротами» Ирана.

Днем ранее ВС США начали проведение очередной волны ударов по Ирану. Целью атак является ответ на удары Тегерана по Иордании, в ходе которых пострадали военные ВС США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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