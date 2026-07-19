Минздрав заявил об эвакуации в Москву десяти раненых в Тамбовской области

Получивших ранения при ударе беспилотников по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области десять человек доставят на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Wildberries объявил о мерах поддержки продавцов после атаки на склады

По его словам, транспортировкой займутся специалисты службы медицины катастроф. Для перевозки раненых задействуют специализированный автотранспорт и санитарную авиацию.

До 61 возросло количество пострадавших в Подмосковье из-за атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Буров
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