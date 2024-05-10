Удары на границе и эвакуация Волчанска: Российские военкоры сообщили о боях под Харьковом
В сети появилась информация об обстрелах Харьковской области ВС РФ, но Минобороны пока об этом не сообщало.
Российские военные корреспонденты в Telegram-каналах начали распространять информацию о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Жителям населенного пункта даже рекомендовали эвакуироваться. Однако Министерство обороны РФ официально информацию о боях пока не подтвердило.
ГДЕ НАЧАЛИСЬ БОИ?
Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что 10 мая артиллерия группировки «Север» начала наносить массированный удар по объектам, складам и пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области в районе Волчанска. По данным источника, такой удар на этом направлении стал одним из интенсивнейших за последнее время, а основными объектами поражения стали пункты дислокации противника, логистические узлы и средства связи.
О наступлениях российских военных в Харьковской области 10 мая также сообщил Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad». По данным источника, Россия начала наступление от границы.
Автор канала также рассказал, что на некоторых украинских военно-политических ресурсах тоже есть информация о том, что бои начались в районах населенных пунктов Борисовка, Гатище, Гоптовка, Красное, Кудиевка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. При этом украинские источники отмечают, что российская армия еще не применяла «основные силы».
Между тем военкор напомнил, что основная линия обороны противника не находится там у границы.
«Она может быть расположена в 5-10 км от границы, имея перед собой лишь умеренно подготовленное предполье и завесу легких сил. Поэтому прорывать на границе нечего. Серьезная линия обороны находится дальше от границы. Так что с "прорывами" стоит обождать и не бросать чепчики раньше времени», - написал Рожин.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале также подтвердил, что на Харьковском направлении всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ. По его словам, в этот раз они были гораздо сильнее обычного.
«В украинских пабликах - тревожно. Разгоняется тема эвакуации из ряда населенных пунктов. Предварительно поселок Стрелечья освобожден Русской Армией», - написал Котенок.
Российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков в своем канале в Telegram также рассказал, что 10 мая случилось в Харькове. В своем паблике он оставил большое голосовое сообщение.
По словам военкора, российские войска значительно повысили активность на трех направлениях севернее Харькова, увеличив количество авиаударов в два раза, и ведут стрелковые бои. В связи с чем сейчас в городе началась паника, а трафик в сторону Киева увеличился в десять раз. Сладков также добавил, что мощные взрывы прозвучали на военном аэродроме, полигоне и местах временной дислокации ВСУ. А южнее Харькова российские войска повысили активность на Купянском направлении.
Однако Минобороны РФ подобную информацию пока не распространяло.
ЭВАКУАЦИЯ ВОЛЧАНСКА
Украинский Telegram-канал «Политика страны» сообщил об эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов.
«Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и близлежащих населенных пунктов», - передает канал слова главы военной городской администрации Тамаза Гамбарашвили.
Украинский журналист, блогер Анатолий Шарий тоже разместил в своем Telegram-канале видео с призывом солдата ВСУ к эвакуации граждан. На кадрах видно, как военный советует жителям Волчанска уехать из поселения или спрятаться в укрытия в связи с усилением обстрелов этого населенного пункта.
ВСУ ИСТОЩЕНЫ
Понижение активности ВСУ подтверждают уже даже на Украине. А в России глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что появление на сайте президента Владимира Зеленского петиции с просьбой прислать иностранные войска в страну говорит об истощении украинской армии.
В связи с этим бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заметил, что взятие Одессы и Николаева приведет к безоговорочной капитуляции Киева и обеспечит России контроль над Черным морем. При этом он подчеркнул, что сейчас Украина делает ставку на атаки беспилотниками.
«Пока большие поставки беспилотников идут Киеву, они на это делают упор, чтобы наносить удары по России, особенно по нефтеперерабатывающим комплексам. У нас ПВО не дремлют, но мы видим, что удары наносятся. На такой протяженности требуется огромное количество средств ПВО, закрыть небо очень трудно», - добавил генерал-лейтенант.
В свою очередь военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что России для взятия Одессы и Харькова потребуется дополнительно 400 тысяч человек.
«Очевидно, что без изоляции юга, без возвращения в Россию Одессы и Николаева и соединения с Приднестровьем решить проблему демилитаризации Украины невозможно. Для этого потребуется на каждое из направлений дополнительная группировка минимум в 200 тысяч человек – такой резерв на Харьков и столько же на Одессу и Николаев, а также техника и боеприпасы. Вопрос заключается в том, сможем ли мы концентрировать такие группировки. Если они будут поступать частями, это не приведет к прорыву, а только к медленному вытеснению», - объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности создания «санитарной зоны» на Украине, которую будет трудно преодолеть ВСУ и иностранной технике. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о мерах защиты от обстрелов.
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