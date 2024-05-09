Запад «не хочет» на Украину: В Европе предложили нейтрализовать Калининград в случае конфликта с РФ

Несмотря на то, что на Западе не хотят вводить войска на Украину для помощи в противостоянии России и обещают быстрее разрешить этот конфликт, западные политики не исключают возможности начала боевых действий с Москвой и желания ликвидировать некоторые российские регионы.

Так, например, ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил нейтрализацию Калининграда при условии начала конфликта с Россией.

«В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», - заявил он.