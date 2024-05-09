Запад «не хочет» на Украину: В Европе предложили нейтрализовать Калининград в случае конфликта с РФ
Последнее время в Европе все чаще отказываются вводить войска на Украину, при этом не исключая возможности «нейтрализовать» Калининград в «борьбе» с Россией.
Несмотря на то, что на Западе не хотят вводить войска на Украину для помощи в противостоянии России и обещают быстрее разрешить этот конфликт, западные политики не исключают возможности начала боевых действий с Москвой и желания ликвидировать некоторые российские регионы.
Так, например, ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил нейтрализацию Калининграда при условии начала конфликта с Россией.
«В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать», - заявил он.
Ставридис считает, что нейтрализовать Калининград необходимо для того, чтобы Кремль не мог контролировать Сувалкский коридор, который проходит на границе между Литвой и Польшей. По его словам, этот российский город является графическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами НАТО.
До этого в Европе уже предлагали ограничить доступ РФ к Калининграду. Так, в Финляндии директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола призвал сделать это из-за того, что из этого региона России якобы исходят основные помехи в работе GPS, которые затрудняют деятельность финской авиации.
«Не собираются» воевать
При этом в Европе в последнее время все чаще заявляют о невозможности ввести западные войска на Украину. Например, на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, планируется официально утвердить отказ от этого.
«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», - сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на декларацию. При этом отмечается, что западные лидеры готовятся к «смене курса».
О неготовности вводить войска на Украину говорит и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - добавил он.
При этом отставной генерал НАТО Бен Ходжес считает, что альянс откажется давать оружие Украине, если в ВСУ будет мало людей.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент страны Джо Байден не отправит американских солдат на Украину.
«Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», – заметил дипломат.
Польша также отказалась высылать войска на Украину.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Москвой, на что указывают учения блока Steadfast Defender.
Запад на Украине
Однако в начале мая на Украине были замечены французские войска. Так, бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен сообщил, что войска французского Иностранного легиона развернулись в Славянске. По его словам, первая группа примерно в 1,5 тысячи солдат должна прибыть на Украину. При том, что в МИД Франции эту информацию опровергали.
Однако ранее президент страны Эммануэль Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину по просьбе Киева.
«Если Россия победит на Украине, безопасности в Европе не будет. Дальше — Молдавия, Литва, Польша, Румыния или любая соседняя страна», - считает французский лидер.
Видимо, опасаются и в США. Так, лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса страны Хаким Джеффрис также подтвердил, что Вашингтон введет войска на Украину, если Киев потерпит поражение в конфликте с Россией.
«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», – заявил он в интервью телеканалу CBS News.
При этом в России знают о присутствии Запада на Украине. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, теперь французские наемники являются новой и законной целью для Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации.
«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», – рассказал он.
О готовности отправить войска на Украину за последнее время объявляла и Литва. По словам премьер-министра республики Ингриды Шимоните, у нее есть разрешение от литовского парламента на отправку солдат на Украину «в целях обучения». При этом Киев пока не просил Вильнюс направить военнослужащих на украинскую территорию.
В свою очередь в Эстонии действительно начались военные учения с участием 15 стран, которые продлятся до 17 мая. По сообщениям «Интерфакса», они будут проходить в западной части страны и на островах, и в них будут участвовать порядка 14 тысяч военных.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ни один из западных или украинских политиков не готов к серьезному диалогу по поводу конфликта на Украине.
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