Более 800 тысяч иностранцев числятся в России в реестре контролируемых лиц

В рамках пленарного заседания Совета Федерации он уточнил, что это, в том числе, 140 тысяч несовершеннолетних и 210 тысяч женщин.

Министр напомнил, что реестр контролируемых начал работать в 2025 году. Попавшие в него лица не могут управлять транспортом, регистрировать брак, также им блокируют счета. В итоге реестр стал эффективным инструментом «для понуждения нелегалов к выезду из страны».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить запуск электронной системы биометрического контроля за въездом иностранцев на всех пунктах пропуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

