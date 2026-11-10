Более 800 тысяч иностранцев числятся в России в реестре контролируемых лиц
В реестре контролируемых лиц в России числятся порядка 820 тысяч иностранных граждан. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
В рамках пленарного заседания Совета Федерации он уточнил, что это, в том числе, 140 тысяч несовершеннолетних и 210 тысяч женщин.
Министр напомнил, что реестр контролируемых начал работать в 2025 году. Попавшие в него лица не могут управлять транспортом, регистрировать брак, также им блокируют счета. В итоге реестр стал эффективным инструментом «для понуждения нелегалов к выезду из страны».
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить запуск электронной системы биометрического контроля за въездом иностранцев на всех пунктах пропуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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