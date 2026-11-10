Россиянам объяснили, как законно избавиться от долгов за ЖКХ

Закрыть долги по коммунальным услугам граждане могут посредством процедуры банкротства. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Экономист назвал два способа снизить плату за отопление

По его словам, если размер долга от 25 тысяч до миллиона рублей, то можно бесплатно подать заявление в МФЦ. При этом при признании гражданина банкротом будут списана задолженность, образовавшаяся до подачи официального заявления. Квитанции, которые будут приходить во время ведения дела, нужно будет оплачивать в обычном режиме. В случае, если коммунальщики докажут умышленный отказ человека от оплаты ЖКУ, то ему могут отказать в списании.

Эксперт отметил, что гораздо выгоднее договориться с управляющей компанией. В этом случае сумму долга поделят на небольшие ежемесячные доли без начисления пеней.

«Это позволяет спокойно гасить задолженность частями и избежать судебных разбирательств, ареста банковских карт или порчи кредитной истории», — заключил он.

Ранее Бондарь выступил с предложением предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БанкротствоДолги ЖКХЖКХКоммунальные Услуги

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