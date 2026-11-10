Россиянам объяснили, как законно избавиться от долгов за ЖКХ

По его словам, если размер долга от 25 тысяч до миллиона рублей, то можно бесплатно подать заявление в МФЦ. При этом при признании гражданина банкротом будут списана задолженность, образовавшаяся до подачи официального заявления. Квитанции, которые будут приходить во время ведения дела, нужно будет оплачивать в обычном режиме. В случае, если коммунальщики докажут умышленный отказ человека от оплаты ЖКУ, то ему могут отказать в списании.

Эксперт отметил, что гораздо выгоднее договориться с управляющей компанией. В этом случае сумму долга поделят на небольшие ежемесячные доли без начисления пеней.

«Это позволяет спокойно гасить задолженность частями и избежать судебных разбирательств, ареста банковских карт или порчи кредитной истории», — заключил он.

Ранее Бондарь выступил с предложением предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».