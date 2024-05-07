Генерал Стаськов: Взятие Одессы приведет к безоговорочной капитуляции Киева

Николай Стаськов заявил НСН, что полный контроль над Черным морем стратегически важен для России. 

Взятие Одессы и Николаева приведет к безоговорочной капитуляции Киева и обеспечит России контроль над Черным морем, заявил бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время общения с журналистами на инаугурации президента России заявил, что после 9 мая с новым правительством «будут хорошие и приятные изменения». Он считает, что российским войскам нужно активизировать наступление, забирать ближайшую территорию на Украине, включая Одессу и Харьков, а потом подписывать договор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кадыров: В этот месяц надо взять Одессу, Харьков и вынудить Зеленского сдаться

«Мы видим, сколько ресурсов и времени требуется, чтобы занимать небольшие населенные пункты, не говоря уже о Харькове и Одессе. Это серьезная и крупномасштабная операция. Это довольно смелое заявление. Конечно, контроль над Черным морем – это стратегически важно. Два города в этом смысле имеют особое значение – Одесса и Николаев. Об этом много разговоров. Да, в таком случае будет безоговорочная капитуляция. Самое главное – это владеть полностью Черным морем, для нас это очень важно в перспективе», - рассказал он.

Стаськов также отметил, что сегодня Украина делает ставку на атаки беспилотниками, а полностью закрыть небо по всей границе не так просто.

«Пока большие поставки беспилотников идут Киеву, они на это делают упор, чтобы наносить удары по России, особенно по нефтеперерабатывающим комплексам. У нас ПВО не дремлют, но мы видим, что удары наносятся. На такой протяженности требуется огромное количество средств ПВО, закрыть небо очень трудно», - заключил собеседник НСН.

Вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в российско-украинском конфликте, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ОдессаСпецоперацияУкраина

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