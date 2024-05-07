Генерал Стаськов: Взятие Одессы приведет к безоговорочной капитуляции Киева

«Мы видим, сколько ресурсов и времени требуется, чтобы занимать небольшие населенные пункты, не говоря уже о Харькове и Одессе. Это серьезная и крупномасштабная операция. Это довольно смелое заявление. Конечно, контроль над Черным морем – это стратегически важно. Два города в этом смысле имеют особое значение – Одесса и Николаев. Об этом много разговоров. Да, в таком случае будет безоговорочная капитуляция. Самое главное – это владеть полностью Черным морем, для нас это очень важно в перспективе», - рассказал он.

Стаськов также отметил, что сегодня Украина делает ставку на атаки беспилотниками, а полностью закрыть небо по всей границе не так просто.

«Пока большие поставки беспилотников идут Киеву, они на это делают упор, чтобы наносить удары по России, особенно по нефтеперерабатывающим комплексам. У нас ПВО не дремлют, но мы видим, что удары наносятся. На такой протяженности требуется огромное количество средств ПВО, закрыть небо очень трудно», - заключил собеседник НСН.

Вопрос о взятии Россией Одессы — последний оставшийся в российско-украинском конфликте, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск, передает «Радиоточка НСН».

