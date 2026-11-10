Бастрыкин: С начала 2026 года подростки совершили почти 21 тысячу преступлений

С начала 2026 года в России подростками или при их соучастии было совершено почти 21 тысячу преступлений. Как пишет RT, об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Он уточнил, что 7,5 тысяч преступлений из общего количества относятся к тяжким и особо тяжким.

«К уголовной ответственности в текущем годупривлечено на 13% больше подростков, чем годом ранее», - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин также указал на важность выявления взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. В текущем году к уголовной ответственности были привлечены 310 таких лиц.

Ранее в Следственном комитете призвали родителей отслеживать онлайн-активность детей, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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