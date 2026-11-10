Бастрыкин: С начала 2026 года подростки совершили почти 21 тысячу преступлений
С начала 2026 года в России подростками или при их соучастии было совершено почти 21 тысячу преступлений. Как пишет RT, об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он уточнил, что 7,5 тысяч преступлений из общего количества относятся к тяжким и особо тяжким.
«К уголовной ответственности в текущем годупривлечено на 13% больше подростков, чем годом ранее», - говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин также указал на важность выявления взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. В текущем году к уголовной ответственности были привлечены 310 таких лиц.
Ранее в Следственном комитете призвали родителей отслеживать онлайн-активность детей, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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