Бастрыкин: С начала 2026 года подростки совершили почти 21 тысячу преступлений

Он уточнил, что 7,5 тысяч преступлений из общего количества относятся к тяжким и особо тяжким.

«К уголовной ответственности в текущем годупривлечено на 13% больше подростков, чем годом ранее», - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин также указал на важность выявления взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность. В текущем году к уголовной ответственности были привлечены 310 таких лиц.

Ранее в Следственном комитете призвали родителей отслеживать онлайн-активность детей, чтобы несовершеннолетние не оказались вовлеченными в мошеннические схемы, теракты и другие преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

