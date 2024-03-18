Песков пояснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
Говоря о создании санитарной зоны на Украине президент РФ Владимир Путин имел ввиду меры для защиты от обстрелов. Как сообщает РБК, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что глава государства подразумевал создание «буферной зоны», которая сделает недосягаемыми российские территории для украинских снарядов.
«Чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Путин допустил, что санитарная зона может быть создана на территориях, которые в настоящее время подчинены Киеву, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru