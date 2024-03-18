Песков пояснил слова Путина о санитарной зоне на Украине

Говоря о создании санитарной зоны на Украине президент РФ Владимир Путин имел ввиду меры для защиты от обстрелов. Как сообщает РБК, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что глава государства подразумевал создание «буферной зоны», которая сделает недосягаемыми российские территории для украинских снарядов.

«Чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин допустил, что санитарная зона может быть создана на территориях, которые в настоящее время подчинены Киеву, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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