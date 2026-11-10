Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нет никакого смысла проверять обоснованность тарифов Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), так как последняя делает все с согласованием Центробанка. Об этом НСН рассказал экономист Игорь Юргенс.

Ранее ФАС инициировала проверку обоснованности тарифов РНПК по рискам террористических актов, диверсий и воздействия БПЛА, а также обстоятельств выхода компании из Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП). Как пишет «Газета.ру», поводом для разбирательства стало изменение с 1 октября условий перестрахования рисков терактов, диверсий и атак беспилотников. Уточняется, что тарифы и размеры франшиз РНПК значительно увеличились (в 50-100 раз по некоторым источникам. – прим. НСН), одновременно срок действия договоров был сокращен с 18 до шести месяцев. Юргенс раскрыл, насколько обосновано такое повышение.

«РНПК является дочкой Центрального банка. Надо понимать, что это государственные деньги, которые собираются со всего рынка именно Центробанком. В этом смысле не думаю, что есть большой прагматический интерес исследовать этот вопрос. Все должно быть согласовано и Центробанком, и с Минфином. Что касается заградительности этих тарифов, я не согласен. Беспилотники летят все чаще, все чаще попадают в очень дорогие объекты. Поэтому перестрахование таких объектов стоит дорого, и страховщики первой руки, то есть люди, которые берут на себя эту ответственность, прекрасно понимают, что им нужна перестраховочная защита. Перестраховщик тоже несет большие потери в таких случаях. Вся цепочка логична», — рассказал он.