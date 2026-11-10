Больше атак — выше ставка: Почему ФАС не повлияет на цены страховки от терактов

Игорь Юргенс заявил НСН, что снижение тарифов Российской национальной перестраховочной компании приведет только к нагрузке на государственную казну, а это никому не надо.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нет никакого смысла проверять обоснованность тарифов Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), так как последняя делает все с согласованием Центробанка. Об этом НСН рассказал экономист Игорь Юргенс.

Ранее ФАС инициировала проверку обоснованности тарифов РНПК по рискам террористических актов, диверсий и воздействия БПЛА, а также обстоятельств выхода компании из Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП). Как пишет «Газета.ру», поводом для разбирательства стало изменение с 1 октября условий перестрахования рисков терактов, диверсий и атак беспилотников. Уточняется, что тарифы и размеры франшиз РНПК значительно увеличились (в 50-100 раз по некоторым источникам. – прим. НСН), одновременно срок действия договоров был сокращен с 18 до шести месяцев. Юргенс раскрыл, насколько обосновано такое повышение.

«РНПК является дочкой Центрального банка. Надо понимать, что это государственные деньги, которые собираются со всего рынка именно Центробанком. В этом смысле не думаю, что есть большой прагматический интерес исследовать этот вопрос. Все должно быть согласовано и Центробанком, и с Минфином. Что касается заградительности этих тарифов, я не согласен. Беспилотники летят все чаще, все чаще попадают в очень дорогие объекты. Поэтому перестрахование таких объектов стоит дорого, и страховщики первой руки, то есть люди, которые берут на себя эту ответственность, прекрасно понимают, что им нужна перестраховочная защита. Перестраховщик тоже несет большие потери в таких случаях. Вся цепочка логична», — рассказал он.

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Также он раскрыл, что будет, если вмешательство ФАС приведет к снижению тарифа РНПК.

«Ну хорошо, значит, прямым страховщикам будет полегче, снижен тариф, они платят меньше РНПК. РНПК будет нести больше потерь в случае попадания в дорогостоящие объекты. Деньги вынимаются из государственной казны. Ну и кому это надо?», — удивился он.

Ранее стало известно, что российский маркетплейс Ozon, понесший убытки от атак беспилотников ВСУ по складам, объявил о закрытии продавцам доступа к страховке по полисам «Ингосстраха», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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