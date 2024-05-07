«Гуманитарная катастрофа»: Армия Израиля зашла в Рафах и заняла КПП

Армия Израиля объявила, что Вооруженные силы страны начали «точечную контртеррористическую операцию» в восточном районе Рафаха.

До этого, утром 7 мая, телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные начали штурм КПП. Также указывалось, что движение пассажирского транспорта было полностью остановлено.

По данным телеканала Al Mayadeen, израильская армия и тяжелая военная техника вошли на территорию КПП «Рафах» с палестинской стороны. На кадрах из района КПП, показанных египетскими телеканалами, слышны взрывы, стрельба и грохот танков.

Так, израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха вечером 6 мая, нанося интенсивные удары. По данным агентства France-Presse (FP), Израиль нанес авиаудары по Рафаху после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города. Отмечается, что удары были непрерывными в течение последних 30 минут.

В восточных районах Рафаха находятся порядка 1,5 миллиона палестинцев, которые вынуждены были бежать с севера и центральной части сектора. FP со ссылкой на кувейтскую больницу в Рафахе сообщило, что в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.

ИЗРАИЛЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ О КАТАСТРОФЕ

До начала ударов Израиля, многие страны предостерегли его от наземного наступления на Рафах. Представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр заявила, что наступление станет «катастрофой». При этом Дешауэр осудила продолжающиеся нападения ХАМАС на Израиль и призвала к освобождению заложников, которые удерживаются палестинским движением в секторе Газа.