«Гуманитарная катастрофа»: Армия Израиля зашла в Рафах и заняла КПП
Израильская армия взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах». Запад и арабские страны отговаривали Израиль от наступления, призывая к достижению сделки о прекращении огня с ХАМАС.
Военные Израиля взяли под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на израильскую армию.
Представитель палестинского движения ХАМАС отметил, что все поставки гуманитарной помощи через КПП остановлены. Кроме того, сообщается, что военные ликвидировали не менее 20 бойцов ХАМАС и уничтожили ряд подземных тоннелей, которые они использовали.
«Был получен оперативный контроль над палестинской частью КПП "Рафах"», – говорится в сообщении.
Армия Израиля объявила, что Вооруженные силы страны начали «точечную контртеррористическую операцию» в восточном районе Рафаха.
До этого, утром 7 мая, телеканал Al Jazeera сообщал, что израильские военные начали штурм КПП. Также указывалось, что движение пассажирского транспорта было полностью остановлено.
По данным телеканала Al Mayadeen, израильская армия и тяжелая военная техника вошли на территорию КПП «Рафах» с палестинской стороны. На кадрах из района КПП, показанных египетскими телеканалами, слышны взрывы, стрельба и грохот танков.
Так, израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха вечером 6 мая, нанося интенсивные удары. По данным агентства France-Presse (FP), Израиль нанес авиаудары по Рафаху после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города. Отмечается, что удары были непрерывными в течение последних 30 минут.
В восточных районах Рафаха находятся порядка 1,5 миллиона палестинцев, которые вынуждены были бежать с севера и центральной части сектора. FP со ссылкой на кувейтскую больницу в Рафахе сообщило, что в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.
ИЗРАИЛЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ О КАТАСТРОФЕ
До начала ударов Израиля, многие страны предостерегли его от наземного наступления на Рафах. Представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр заявила, что наступление станет «катастрофой». При этом Дешауэр осудила продолжающиеся нападения ХАМАС на Израиль и призвала к освобождению заложников, которые удерживаются палестинским движением в секторе Газа.
«Крупномасштабное наземное наступление на Рафах станет гуманитарной катастрофой», – сказала она.
В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху «подтвердил свою четкую позицию по Рафаху», сообщается в пресс-релизе Белого дома. По данным источников агентства Associated Press, Байден заявил, что достижение сделки о прекращении огня с ХАМАС является лучшим способом защитить жизни заложников.
Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил планы Израиля по наступлению на Рафах. В интервью телеканалу Sky News он подчеркнул, что КПП на месте крайне важен для гуманитарной помощи.
Египет и Иордания также выступили с предостережением к Израилю. МИД Египта опубликовал заявление, в котором предупредил, что эскалация конфликта создаст серьезные гуманитарные риски для более чем миллиона палестинцев, которые находятся в Рафахе. А МИД Иордании призывал не допустить проведения операции израильской армией.
ИЗРАИЛЬ И ХАМАС НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ?
Лидер ХАМАС Исмаил Хания 6 мая вечером сообщил посредникам из Египта и Катара о принятии их предложения о прекращении огня в Газе. По данным Al Jazeera, палестинская сторона рассчитывала, что этот шаг поможет предотвратить потенциальное наступление Израиля на Рафах. Тогда официальный представитель ХАМАС отметил, что «мяч теперь на стороне Израиля».
Замглавы ХАМАС в палестинском анклаве Халиль аль-Хайя отмечал, что план, предложенный посредниками, включает в себя три этапа и предусматривает вывод войск Израиля из региона, а также обмен заложниками на палестинских заключенных. Однако израильские СМИ сообщили, ссылаясь на источники в правительстве, что такая сделка не обсуждалась с представителями Израиля, и это является попыткой обвинить страну в отказе от сделки.
После этого из канцелярии министра обороны Израиля пришло сообщение о том, что Йоав Галлант и начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви «утвердили оперативные планы» продолжения боевых действий в Газе с акцентом на районе Рафаха.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после решения ХАМАС заявил, что движение «играет в игры», на которые есть только «один ответ – немедленный приказ оккупировать Рафах».
Рафах находится на границе Египта и сектора Газа, на севере пустыни Негев на Синайском полуострове. Часть Рафаха находится на территории Египта. КПП «Рафах» было единственным переходом из сектора Газа, который не находился под контролем израильской армии, передает «Радиоточка НСН».
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